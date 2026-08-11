Bashar al-Assad, expresidente de Siria, es condenado a muerte por cometer crímenes de guerra

El Cuarto Tribunal Penal de Damasco emitió este martes una sentencia inédita: la condena a muerte en ausencia del expresidente Bashar al-Assad y de su hermano menor, Maher al-Assad, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado que devastó Siria durante 14 años y dejó cerca de medio millón de muertos.

El juez Fakhareddine al-Aryan, al leer el veredicto transmitido en vivo por la televisión estatal, afirmó que Bashar al-Assad utilizó agencias estatales para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. La decisión marca el primer proceso judicial contra miembros del círculo íntimo de la familia Al-Assad desde la caída del régimen, ocurrida hace 20 meses.

En el mismo proceso fue condenado a muerte Atef Najib, primo materno de Al-Assad y exgeneral de brigada del ejército sirio. Najib encabezó la represión en la provincia sureña de Daraa en 2011, episodio que generó un levantamiento social y posteriormente la guerra civil.

Durante la audiencia, celebrada bajo estrictas medidas de seguridad, Najib permaneció de pie dentro de una jaula, vestido con uniforme de preso, mientras el juez leía la sentencia. El magistrado señaló que podrá apelar la decisión.

Su caso es relevante porque se trata de uno de los funcionarios de más alto rango en ser llevado a juicio tras la caída del régimen. Najib ya había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril de 2011 por su papel en la represión.

Bashar al-Assad y su hermano Maher huyeron a Rusia en diciembre de 2024, tras la caída del gobierno, y recibieron asilo político. Los nuevos gobernantes de Siria han solicitado formalmente a Moscú la entrega de los hermanos Al-Assad, aunque hasta ahora no se ha producido respuesta oficial.