Colombia eleva a 169 los fallecidos por el terremoto; Cali y Pereira, las más afectadas

Al menos 169 personas fallecieron y otras 668 resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, de acuerdo con el nuevo balance difundido este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

La organización señaló que 165 de las víctimas mortales corresponden a ciudades capitales, lo que representa el 97.6% del total reportado hasta el momento.

El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia. 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 % de las víctimas mortales reportadas hasta el momento”, informó Asocapitales.

El reporte sitúa a Cali como la ciudad con mayor número de fallecidos, con 85 víctimas, seguida de Pereira, con 66; Quibdó, con 9; y Manizales, con 5.

En las capitales afectadas también se contabilizan 668 personas heridas y 165 edificaciones colapsadas, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

Cali registra 85 fallecidos; Pereira, 66; Quibdó, 9; y Manizales, 5. En las capitales también se reportan 668 personas heridas y 165 edificaciones colapsadas, mientras continúan las operaciones de búsqueda, rescate y evaluación de daños”, precisó Asocapitales.

Personas reaccionan mientras equipos de rescate y voluntarios buscan supervivientes entre los escombros de una casa derrumbada tras un terremoto en Cali, Colombia. AFP

Continúan las labores de rescate

Más de 24 horas después del movimiento telúrico, socorristas, bomberos, autoridades y voluntarios continúan trabajando entre los escombros en distintos puntos del oeste colombiano en busca de posibles sobrevivientes.

El terremoto ocurrió el lunes a las 07:34 horas y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, según la información proporcionada por la Cruz Roja Internacional. La zona presenta dificultades de acceso debido a los daños registrados en algunas carreteras.

En Pereira, una de las localidades más afectadas, los equipos de emergencia y voluntarios se concentran en la remoción de escombros.

Estamos intentando sacar los escombros porque aquí estaban todos los vendedores de lotería”, dijo a la AFP Juana Marín, de 25 años, mientras participaba en las labores de búsqueda frente a la plaza principal de la ciudad.

Pereira registra 66 fallecidos y permanecía con buena parte de su infraestructura eléctrica afectada.

En Quibdó, capital del Chocó, los habitantes también se sumaron a las tareas de rescate.

Yo veía que la gente salía desnuda, la gente se tiraba de sus casas (...) desesperada”, dijo Wilmer Cuesta, un estudiante de derecho que decidió colaborar con los equipos de emergencia.

Cali concentra el mayor número de víctimas

En Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia, las autoridades mantienen desplegados equipos de rescate en las zonas más afectadas. El alcalde Alejandro Eder decretó un toque de queda hasta las 06H00 locales del martes.

La ciudad registra 85 fallecidos, de acuerdo con el balance de Asocapitales.

Ha sido una noche muy dura, una pesadilla”, declaró Eder al canal Caracol.

El alcalde agregó:

Es un momento de mucho dolor. Es una prueba que no nos esperábamos. Pero si trabajamos unidos estoy seguro de que saldremos de esto”.

Los rescatistas han utilizado cadenas humanas, picos y otras herramientas para retirar los restos de las estructuras dañadas. En algunos puntos, los equipos solicitan silencio para intentar detectar señales de personas que pudieran permanecer atrapadas.

La Organización Mundial de la Salud informó además de daños en instalaciones hospitalarias de Cali, entre ellas áreas de cardiología y pediatría del Hospital Universitario del Valle. La Clínica Nuestra fue evacuada y algunos pacientes tuvieron que recibir atención en las aceras.

Las escuelas públicas permanecerán cerradas durante martes y miércoles como medida preventiva.

Estamos haciendo todas las labores pertinentes para sacar a la gente con vida (...) Ha venido mucha gente, con dotaciones, con comida, ayudando a los bomberos, ayudando a las personas”, señaló Andrés Felipe Mejía, rescatista voluntario.

El terremoto también provocó daños en la infraestructura de seis aeropuertos colombianos, que suspendieron sus operaciones para vuelos comerciales.

Gobierno declara emergencia y recibe ayuda internacional

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno colombiano declaró el estado de emergencia y anunció una operación coordinada para atender a las comunidades afectadas y reforzar las labores de rescate.

Estados Unidos ofreció 15,5 millones de dólares para apoyar la respuesta a la emergencia, mientras que la Unión Europea anunció la disponibilidad de su servicio satelital Copernicus para contribuir a las operaciones de rescate y evaluación de daños.

También ofrecieron asistencia Israel, México, Chile, Argentina y El Salvador.

El papa León XIV expresó su pesar por la tragedia y manifestó sus oraciones por las víctimas, de acuerdo con un telegrama enviado en su nombre por el cardenal Pietro Parolin al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.

La cantante colombiana Shakira también expresó su solidaridad con las familias afectadas a través de X:

Mi corazón está (...) con las familias que están pasando momentos de angustia”.

El movimiento telúrico fue percibido además en algunas zonas de Venezuela, Ecuador y Panamá.

La tragedia recuerda el terremoto ocurrido en la región cafetera en 1999, uno de los sismos más devastadores registrados en la historia reciente de Colombia, que dejó cerca de 1,200 muertos.

Mientras las autoridades actualizan el balance de víctimas y daños, los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate en las zonas donde todavía existe la posibilidad de encontrar sobrevivientes.