El papa León XIV afirmó que los fieles mexicanos pueden mantener la esperanza de una futura visita apostólica a México, aunque evitó precisar una fecha para ese eventual viaje.

Durante el vuelo de regreso a Roma tras concluir su gira por Uruguay, Argentina y Perú, el pontífice respondió con humor a una pregunta sobre la posibilidad de acudir a la Basílica de Guadalupe.

Claro que pueden soñar, pero no se despierten todavía, porque llegaré, llegaré. Espero que sí”, expresó entre risas al ser cuestionado sobre una posible visita al santuario mariano más importante de México.

Al hacer un balance de su recorrido por América Latina, León XIV destacó la diversidad cultural, social y humana encontrada en los tres países visitados.

El pontífice señaló que la experiencia le permitió convivir con distintas comunidades urbanas y rurales y reafirmar el valor de la dignidad humana como parte de la creación de Dios.

Asimismo, agradeció las numerosas muestras de afecto recibidas durante el viaje, algunas de ellas particularmente memorables, como el lanzamiento accidental de un rosario que impactó su rostro durante una misa en Lima.

Durante su diálogo con periodistas, el Papa también respondió a quienes buscan ubicarlo dentro de una corriente política específica.

Afirmó que su misión pastoral consiste en promover la reconciliación, la unidad y el entendimiento entre personas con diferentes puntos de vista.

Es mi ministerio sanar, unir a las personas y superar las polarizaciones”, sostuvo.

El líder de la Iglesia católica rechazó ser encasillado en posiciones de derecha o izquierda y reiteró que sus mensajes se basan en la doctrina social de la Iglesia.

Pide más diálogo en Estados Unidos

Al referirse al clima político estadounidense tras las recientes elecciones de medio término, León XIV expresó su deseo de que exista una mayor disposición al diálogo y a la construcción de consensos.

El pontífice manifestó que espera ver menos confrontación y más esfuerzos orientados a la reconciliación entre distintos sectores políticos y sociales.

No hago comentarios políticos, hago promoción de la doctrina social de la Iglesia con la esperanza de que algunos la escuchen”, señaló.

El Papa también abordó el tema de su participación en los procesos electorales de Estados Unidos, país del que es ciudadano.

Reiteró su convicción sobre la importancia de la participación democrática y aseguró que mantiene una profunda confianza en los mecanismos democráticos y en el compromiso ciudadano.

Respecto a una posible visita a Estados Unidos, su país de nacimiento, León XIV indicó que actualmente no contempla ese viaje dentro de su agenda para 2027.

El único desplazamiento internacional confirmado para ese periodo es su asistencia a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Corea del Sur.