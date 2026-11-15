León XIV llama en la Amazonía de Perú a oír el "grito de la tierra y de los pobres"

En una jornada de extremos climáticos y geográficos que puso a prueba su recuperación médica a un mes de haber sido operado de un cáncer de pulmón, el papa León XIV recorrió este domingo los Andes y la Amazonía de Perú para exigir justicia por los líderes indígenas asesinados y llamar a escuchar el "grito de la tierra y de los pobres".

El pontífice de 71 años, quien vivió casi dos décadas en territorio peruano antes de su elección, cumplió sin alteraciones la etapa más demandante de su gira sudamericana de 12 días —que incluyó previamente visitas a Uruguay y Argentina—, pasando de los 3,400 metros sobre el nivel del mar en Cusco al calor húmedo de 36 grados centígrados en Pucallpa, epicentro de la deforestación en el país.

El Papa León XIV saluda con la mano al marcharse tras reunirse con misioneros y representantes de comunidades amazónicas en el Malecón Puerto Callao, en Pucallpa. AFP

Sincretismo andino en Cusco frente a 100 mil fieles

La jornada dominical comenzó con el arribo aéreo desde Chiclayo hacia la antigua capital del Imperio inca, un desafío fisiológico que generó incertidumbre días atrás debido a su reciente intervención quirúrgica. Sin embargo, el pontífice descendió del avión sonriente y recorrió en el papamóvil las calles abarrotadas hasta la fortaleza megalítica de Saqsaywaman.

Ante cerca de 100 mil personas —muchas de ellas ataviadas con ponchos y polleras tradicionales— y en medio de un aguacero andino, León XIV destacó el diálogo entre las raíces precolombinas y el cristianismo:

“Es innegable la belleza de este lugar (...). Saqsaywaman, como un altar de piedra, se eleva hacia el cielo andino, a donde los antiguos subían buscando lo divino”, expresó el sumo pontífice rodeado por las montañas cusqueñas.

El Papa León XIV saluda durante un encuentro con misioneros y representantes de comunidades amazónicas en el Malecón Puerto Callao, en Pucallpa. AFP

Clamor en Pucallpa: justicia para defensores y fin al abandono estatal

Por la tarde, en la cuenca del río Ucayali —región que concentra buena parte de los 3.2 millones de hectáreas de bosque perdidas en Perú entre 2001 y 2024, una extensión equivalente a la superficie de Bélgica—, León XIV endureció el tono para denunciar la depredación ambiental y la violencia criminal en la selva.

Ante misioneros y representantes de comunidades originarias, condenó las actividades ilícitas que asedian incluso a pueblos en aislamiento voluntario, señalando directamente la tala indiscriminada, la contaminación hídrica por minería irregular, los derrames petroleros "que no son accidentes fortuitos" y el reclutamiento de jóvenes por el narcotráfico.

“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”, advirtió.

El Papa León XIV asiste a un encuentro con misioneros y representantes de comunidades amazónicas en el Malecón Puerto Callao, en Pucallpa AFP

Asimismo, en un país donde al menos 66 defensores ambientales e indígenas fueron asesinados o desaparecidos entre 2012 y 2025, el papa exigió castigo a los responsables y reprochó la ausencia de servicios básicos por parte del Estado peruano: