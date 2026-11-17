El papa León XIV aterrizó este lunes en el aeropuerto internacional de Fiumicino, en Roma, poniendo fin a una intensa gira apostólica de 12 días que lo llevó a recorrer Uruguay, Argentina y Perú, informó AFP.

Tras despegar de Lima —capital de la nación sudamericana en la que residió durante casi dos décadas y donde encabezó sus últimas actividades masivas—, la aeronave del pontífice tocó tierra en la capital italiana poco antes de las 09:00 horas locales (08:00 GMT).

Con su regreso a Italia, el líder de los 1,400 millones de católicos completó sin modificaciones un exigente programa pastoral y diplomático realizado apenas un mes después de haber sido sometido a una cirugía por cáncer de pulmón.

A lo largo de las 12 jornadas por el cono sur y la región andino-amazónica, León XIV centró sus mensajes en revitalizar la fe católica en el continente, acompañar a los sectores más vulnerables, condenar la violencia y defender la preservación de la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas.