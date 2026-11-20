Rusia bombardeó Ucrania con misiles y drones este viernes, horas después de que el presidente Vladimir Putin prometiera dar una respuesta "dolorosa" a los ataques de Kiev contra el puente de Crimea de esta semana.

Los bombardeos mataron a al menos seis personas en Kiev y en Leópolis, en el oeste del país, y también provocaron apagones en algunos sectores de la capital y causaron daños en tres puentes, indicaron las autoridades.

Kiev: el balance de los ataques rusos nocturnos sube a seis muertos, otras 15 personas resultaron heridas", anunciaron los servicios de rescate en Telegram, donde precisaron que todos los incendios causados por esos bombardeos fueron extinguidos.

Esta última oleada de ataques se produjo tras una cumbre trilateral histórica en China entre Putin, el mandatario chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump. Tras el encuentro, publicaron una "declaración de paz" conjunta que no hacía alusión alguna a la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Ataques rusos dejan muertos y daños en Kiev

Muchas personas se refugiaron en las estaciones de metro de Kiev, donde durmieron en colchonetas de yoga, hamacas y tiendas de campaña, observaron periodistas de la AFP.

"Hasta ahora, se sabe que tres personas han muerto", indicó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en Telegram, donde precisó que al menos otras quince resultaron heridas y que tres puentes revisten daños.

Además, dos personas perdieron la vida en una estación de tren a las afueras de Leópolis, anunció la gobernación.

Rusia intensificó sus ataques contra Kiev en los últimos meses, y muchos temen que este sea el invierno más duro desde que empezó la guerra, teniendo en cuenta que muchos de los bombardeos apuntan contra infraestructuras energéticas.

El Ministerio ruso de Defensa anunció este viernes que las fuerzas armadas del país habían efectuado "bombardeos masivos" utilizando armas de precisión terrestres, navales y aéreas, así como drones.

Además de dañar los puentes de la capital, los ataques rusos de este viernes también incendiaron dos edificios situados en los distritos de Obolon y de Podil, al norte de Kiev, agregó la administración militar de esa demarcación.

La guerra, desencadenada con la invasión de Ucrania de 2022, ha matado a cientos de miles de personas y obligado a millones a dejar sus hogares en el sur y en el este de Ucrania.

Los ataques ucranianos de esta semana contra el puente de Kerch, un símbolo del dominio de Rusia sobre la península de Crimea, anexionada en 2014, obligaron a cortar la circulación vial y perturbaron fuertemente la ferroviaria.

Por su parte, Igor Terekhov, el alcalde de la ciudad de Járkov, en el noreste del país, declaró que un dron ruso causó daños en un hospital este viernes.

Y en la región meridional de Zaporiyia, al menos una persona murió en ataques nocturnos, indicaron las autoridades.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que había interceptado 310 drones ucranianos lanzados contra el país, y las autoridades nombradas por Moscú en el este de Ucrania informaron de que tres personas habían perdido la vida en esa zona ocupada.

Putin mantiene sus exigencias territoriales

Los ataques se produjeron en un momento en que Europa busca una mayor participación en las próximas negociaciones para poner fin al conflicto.

El presidente ruso insiste en que no renunciará a sus exigencias territoriales sobre las zonas de Ucrania que reivindica haber anexionado y descarta aceptar el eventual despliegue de tropas extranjeras de paz en el país.

En este sentido, Putin reafirmó este jueves que cualquier forma de cooperación militar entre Europa y Ucrania es un "problema" para Rusia.

También se ha negado a que representantes europeos participen en las negociaciones indirectas con Ucrania, mediadas por Estados Unidos.

Zelenski rechaza conversaciones europeas en Moscú

Sin embargo, el jueves afirmó que había invitado a responsables europeos a mantener conversaciones en Moscú para estudiar sus posturas, antes de decidir si pueden o no participar en las negociaciones.

No precisó a quién había invitado.

Desde Berlín, donde el jueves se celebró una reunión de la Coalición de Voluntarios que agrupa a aliados de Kiev, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló que sería un "error" que los europeos viajen a Moscú para esas conversaciones, pero pidió que se los incluya en las negociaciones que tengan lugar en terceros países.

Con información de AFP.

*mcam