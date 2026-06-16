El papa León XIV “agradece a Dios” el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El papa León XIV elogió el acuerdo provisional del alto al fuego entre Estados Unidos e Erán, y dijo que “gracias a Dios” ambas naciones llegaron a un acuerdo para regresar la paz en Medio Oriente.

El pontífice, quien se vio involucrado en una serie de declaraciones contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras criticar la guerra contra Irán, comentó que desea que el acuerdo que se firmará el viernes ponga fin al conflicto de una vez por todas.

"Aún quedarán varios puntos por resolver, pero siempre es mejor hacerlo a través del diálogo, mediante negociaciones, y no volviendo a la guerra", dijo su santidad a periodistas a las puertas de su residencia en Castel Gandolfo, Italia.

"Espero que sea realmente una solución a la guerra, que la guerra haya terminado de verdad y que podamos seguir adelante", agregó.

Papa León XIV contra Donald Trump

Durante su pasada visita a España, el papa León XIV recordó que a quienes creen en Jesús no pueden “promover la guerra”, un mensaje directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente", señaló el sumo pontífice en su homilía en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria", agregó.

León criticó la narrativa de “guerra justa” promovida por la administración Trump, por lo que el mandatario estadounidense respondió calificándolo de "débil en materia de crimen, y terrible para la política exterior".

Con información de AFP y Reuters.