El papa León pasó una noche tranquila en el hospital tras la operación

CIUDAD DEL VATICANO.

El papa León pasó una noche tranquila en el hospital tras someterse a una intervención quirúrgica por un cáncer de pulmón, informó el Vaticano este miércoles, que añadió que más tarde se darían a conocer más detalles sobre su estado de salud.

El ⁠martes se le diagnosticó al ⁠líder de la Iglesia católica un adenocarcinoma de pulmón, el tipo más común de cáncer de pulmón, después de que los médicos le extirparan el lóbulo inferior del pulmón derecho durante una intervención quirúrgica.

El pontífice, de 71 años, ⁠había sido ingresado en el hospital Gemelli de Roma después de que los médicos descubrieran un tumor durante un reciente chequeo médico rutinario.

La operación duró unos 90 minutos y se llevó a cabo ⁠sin complicaciones, informaron ⁠a última hora del martes el ⁠cirujano jefe del papa, ⁠Stefano Margaritora, y su médico personal, Luigi Carbone.

Los médicos afirmaron en un comunicado conjunto que se extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho con el fin de eliminar todo el tejido canceroso. Los pulmones humanos tienen cinco lóbulos: tres en el pulmón derecho y dos en el izquierdo.

El Vaticano no ha revelado el tamaño del tumor ni si la enfermedad se había extendido a los ganglios linfáticos cercanos, factores clave para determinar el pronóstico.

El Vaticano comunicó esta semana que se esperaba que el papa permaneciera ingresado durante aproximadamente una semana y que se habían cancelado todos sus compromisos públicos hasta el20 de octubre.

Elegido por los cardenales de todo el mundo en mayo de2025, León es relativamente joven para ser líder de la Iglesia. Le gustan los deportes, entre ellos el tenis, y no se tiene constancia de que fume ni de que haya tenido problemas de salud recientemente.