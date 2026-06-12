Irán acepta desmantelar su programa nuclear según la Casa Blanca

Un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que Irán aceptó desmantelar su programa nuclear y destruir material nuclear como parte de un acuerdo con Estados Unidos. La declaración, compartida por Fox News, contrasta con las versiones difundidas desde Teherán, donde se insiste en que las condiciones del pacto son distintas.

Según el funcionario, el acuerdo se basa en el desempeño: Irán no recibirá fondos congelados hasta que cumpla con sus compromisos, entre ellos abrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Este anuncio marca un punto de inflexión en las negociaciones, ya que por primera vez se habla de un desmantelamiento completo del programa nuclear iraní, una demanda histórica de Washington. La administración Trump considera que un acuerdo “nunca ha estado tan cerca”, aunque las diferencias en las narrativas de ambas partes generan incertidumbre sobre el desenlace.

La visión iraní sobre el acuerdo

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, declaró que un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio “nunca ha estado tan cerca”.

En un mensaje publicado en la red X, Araqchi pidió a los medios abstenerse de especular sobre el contenido del memorando de entendimiento de Islamabad, asegurando que todos los detalles serán comunicados en su momento.

El Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca. A la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido"

Sin embargo, las declaraciones de Araqchi contrastan con las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien denunció que Irán ha hecho circular una versión falsa del plan de paz con términos que “no tienen nada que ver” con lo acordado por escrito. Este choque de versiones evidencia la falta de transparencia y confianza entre ambas partes.

El estrecho de Ormuz y los fondos congelados

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la apertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo a nivel mundial. El compromiso de Irán de mantener abierto este paso estratégico podría aliviar tensiones en el mercado energético internacional.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca subrayó que Irán no recibirá fondos congelados hasta que cumpla con sus obligaciones, lo que convierte el pacto en un acuerdo condicionado y basado en resultados.

Deportaciones en medio del conflicto

Mientras se desarrollan las negociaciones, la administración Trump prepara un vuelo de deportación que incluirá solicitantes de asilo iraníes y otros migrantes hacia África. Según informes, el primer vuelo podría partir tan pronto como el jueves con unas 20 personas a bordo. El grupo incluye migrantes de Irán, Siria, Afganistán y un nacional turco, con la República Centroafricana dispuesta a recibirlos.

Esta medida forma parte de la estrategia de Washington de utilizar acuerdos de deportación con terceros países para migrantes que no pueden ser devueltos fácilmente a sus lugares de origen.