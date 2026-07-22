Terremotos en Venezuela dejan casi 5 mil 400 muertos y miles de desplazados

A pocos días de cumplirse un mes de los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron a Venezuela, la cifra de muertos alcanza casi los 5 mil 400, según el balance divulgado este miércoles por las autoridades.

El 24 de junio, el país sufrió un potente sismo doble que dejó cientos de edificios colapsados en Caracas y en La Guaira, el estado más afectado.

El boletín diario publicado en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalla que 5 mil 398 personas perdieron la vida, 52 más de los reportados el martes.

Aunque el Gobierno no ha publicado una lista oficial de desaparecidos, varias organizaciones nacionales e internacionales estiman miles de personas aún sin localizar.

Los equipos de rescate apoyados por contingentes internacionales lograron sacar a 6 mil 462 personas con vida de entre los escombros, pero aún las familias luchan por encontrar los cuerpos de sus seres queridos.

Las operaciones de búsqueda empiezan a ceder el paso a una nueva fase de emergencia centrada en la asistencia humanitaria posterremoto, la remoción de escombros y la reconstrucción.

Para financiar estas labores, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloqueó a Venezuela unos 346 millones de dólares que forma parte de su reserva en el multilateral.

Organismos humanitarios mantienen el apoyo a las familias desplazadas. AFP

El balance gubernamental mantiene el número de heridos en 16 mil 740 y reporta que 17 mil 265 personas se han quedado sin hogar. Mientras que 23 mil 122 ciudadanos permanecen refugiados en 107 campamentos transitorios.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió que para este año entregará 4 mil viviendas a los afectados y 10 mil en 2027.

La Asamblea Nacional aprobó reformas de leyes para acelerar la construcción de urbanismos y la compra de viviendas en el mercado secundario. El Ejecutivo activó un censo biométrico para precisar el déficit habitacional provocado por el desastre.

Desde el doble sismo del pasado 24 de junio se han contabilizado mil 405 réplicas. La más intensa y perceptible ocurrió la mañana del 10 de julio, con una magnitud de 3.9 y epicentro a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá en La Guaira.

Comienza etapa de reconstrucción

La emergencia en Venezuela entra gradualmente en una nueva fase, en la que las autoridades concentran sus esfuerzos en la recuperación de las zonas devastadas y la atención de miles de familias desplazadas.

Especialistas en gestión de desastres señalan que, tras varias semanas de labores de rescate, la prioridad pasa a ser la reconstrucción de viviendas, el restablecimiento de los servicios básicos y la reactivación económica de las comunidades afectadas.

Los daños en la infraestructura representan uno de los mayores retos para el país. Además de los inmuebles que colapsaron, cientos de edificaciones permanecen bajo evaluación para determinar si pueden ser rehabilitadas o deberán demolerse.

La reconstrucción también incluye carreteras, hospitales, escuelas, redes de agua potable, electricidad y telecomunicaciones, cuya recuperación será clave para el retorno de la población a las zonas afectadas.

Organismos de asistencia humanitaria han advertido que las necesidades de la población podrían prolongarse durante meses.

Entre las principales prioridades figuran garantizar el acceso a alimentos, agua potable, atención médica, saneamiento y apoyo psicológico para las familias que permanecen en refugios temporales, así como prevenir enfermedades asociadas con el hacinamiento y las condiciones climáticas.