Irán afirma que detuvo tres petroleros en el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron el jueves que impidieron el paso de tres buques petroleros por el estrecho de Ormuz, en medio de una disputa con Estados Unidos por el control de la crucial ruta marítima.

Tres buques petroleros, provocados y tentados por el ejército estadounidense asesino de niños, intentaron pasar por una ruta minada al sur del estrecho de Ormuz, pero luego de que uno de ellos explotó y se incendió, los otros dos rápidamente dieron vuelta y se retiraron", dijeron los guardianes en un comunicado divulgado por la prensa estatal iraní.

El comunicado no precisa cuándo ocurrió el incidente.

Irán en las últimas semanas ha atacado a los petroleros que intentan transitar por el estrecho cerca de la costa de Omán, buscando obligarlos a acercarse a aguas iraníes y pagar un peaje por el paso seguro.

La poderosa marina de (los guardianes) enfatiza que el estrecho de Ormuz está bajo nuestro control. (...) y cualquier barco engañado por Estados Unidos que intenta pasar sin coordinación con la República Islámica de Irán sufrirá la misma suerte", agregaron los guardianes.

Irán mantiene Ormuz

El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales focos de la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada el 28 de febrero con los bombardeos estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.

Desde entonces, Teherán ha endurecido el control sobre esta ruta marítima estratégica, por donde antes del conflicto transitaba cerca del 20 por ciento del petróleo crudo y una quinta parte del gas natural licuado comercializados a nivel mundial, lo que ha elevado la preocupación por la seguridad energética internacional.

Durante julio, ambas partes han intensificado sus operaciones militares. Estados Unidos ha desarrollado sucesivas campañas de bombardeos contra instalaciones de la Guardia Revolucionaria, bases navales, sistemas de defensa aérea e infraestructura militar en provincias como Hormozgan, Bushehr, Bandar Abbas, Ahvaz y Yazd.

En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra bases estadounidenses y de países aliados en la región, además de reforzar las restricciones al tránsito marítimo en Ormuz.

La confrontación ha incrementado el riesgo para la navegación comercial. Diversas navieras han modificado rutas, elevado las primas de seguros o reducido temporalmente el tránsito por la zona debido al peligro de minas, drones y ataques con misiles.

Estados Unidos mantiene una fuerte presencia naval en el Golfo con el argumento de proteger la libertad de navegación, mientras Irán sostiene que cualquier embarcación que cruce el estrecho debe coordinar previamente su paso con las autoridades iraníes.

La comunidad internacional ha reiterado sus llamados a evitar una escalada mayor.

La ONU, la Unión Europea y varios países asiáticos han advertido que una interrupción prolongada del tráfico por Ormuz tendría consecuencias directas sobre el suministro mundial de energía, los precios internacionales del petróleo y las cadenas globales de comercio, además de aumentar el riesgo de una expansión regional del conflicto.