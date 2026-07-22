Rebeldes de Yemen reivindican ataque en el mar Rojo, EU vuelve a bombardear Irán 

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron los ataques contra dos buques petroleros sauditas en el mar Rojo, lo que abrió un nuevo frente en la guerra entre Estados Unidos e Irán, un conflicto que sigue expandiéndose por la región.

Su afirmación coincidió con una nueva ola de bombardeos estadounidenses contra objetivos militares iraníes, en la duodécima noche consecutiva de ataques de Washington sobre territorio iraní.

Además, el presidente Donald Trump amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán por cada ataque contra barcos en el estrecho de Ormuz, mientras Teherán advirtió que responderá con contundencia.

La escalada mantiene la preocupación por el suministro mundial de crudo y gas debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y al cerco a los puertos sauditas anunciado por los hutíes, aliados de Irán.

La interrupción del tránsito marítimo disparó los precios del petróleo y aumenta la presión sobre Trump para encontrar una salida al conflicto antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Los hutíes afirmaron en un comunicado difundido en Telegram que "llevaron a cabo una operación militar cualitativa contra dos petroleros saudíes que violaron el bloqueo", e identificaron a las embarcaciones como el Encelia y el Layla.

El grupo controla el estrecho de Bab el Mandeb, paso estratégico por el que transitan los buques rumbo al Canal de Suez.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que un proyectil impactó un petrolero en el mar Rojo, frente a las costas de Arabia Saudita.

Trump amenaza con destruir infraestructura iraní

"Cada vez que la República Islámica de Irán ataque a un navío en el estrecho de Ormuz, sea con misiles, drones o cualquier otro tipo de arma o munición, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA", escribió Trump en Truth Social.

El canciller iraní, Abás Araqchi, respondió que cualquier ataque contra infraestructura civil recibirá una respuesta inmediata.

Nuestra doctrina de defensa es clara: ojo por ojo. Cualquier ataque contra Irán, incluidas nuestras infraestructuras, provocará una respuesta contundente y decisiva", afirmó en X.

Pese a ello, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Washington mantiene abierta la vía diplomática.

"Seguimos abiertos a resolverlo de manera negociada. Pero, por ahora, no parecen estar interesados en eso", declaró durante una reunión de ministros del sudeste asiático en Manila.

Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, los contactos diplomáticos con Estados Unidos continúan.

Guerra en Irán presiona los mercados

A medida que la guerra se acerca a los cinco meses, Trump enfrenta presión por el costo del conflicto, estimado por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en 37 mil 500 millones de dólares, además de solicitar otros 67 mil millones al Congreso.

El mandatario asistió este miércoles a una ceremonia para recibir los restos de cuatro militares estadounidenses fallecidos en la guerra.

Todos ellos afirmaron, con gran firmeza, que no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear, así que vamos a honrarlos", declaró.

Trump también aseguró que un posible próximo objetivo sería un complejo subterráneo en Kuhe Kolang-e Gaz La, cerca de Natanz, donde agencias occidentales sospechan que Irán desarrolla una instalación de enriquecimiento de uranio.

El mando militar iraní advirtió que un ataque contra ese sitio sería considerado una expansión de la guerra, mientras la cancillería calificó las acusaciones de Washington como un pretexto para justificar nuevas agresiones.

En paralelo, Kuwait informó que sus defensas interceptan drones procedentes de Irán; Jordania aseguró haber derribado cuatro misiles y cuatro drones iraníes, mientras que en Baréin sonaron sirenas antiaéreas y se reportó una explosión en Manama.

El Ejército iraní afirmó haber atacado activos estadounidenses en Kuwait y Baréin, incluidos sistemas de defensa aérea, radares e instalaciones administrativas.