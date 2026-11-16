La justicia paraguaya ordenó el traslado inmediato del expresidente Santiago Peña a la Prisión Militar de Viñas Cue, dentro de la causa penal que investiga su presunta responsabilidad en la caída del banco digital Ueno, escándalo financiero que provocó su destitución.

Peña fue imputado por la fiscalía por los delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio.

Previamente, el pasado 8 de noviembre, un juez había determinado que cumpliera prisión preventiva en una unidad militar administrada por el Ejército.

Sin embargo, el cambio de recinto se produjo luego de que el ministro de Defensa, Oscar González, declarara este lunes a periodistas que el exmandatario gozaba de ciertos privilegios dentro del Regimiento Escolta Presidencial, entre ellos la instalación de un gimnasio con equipos nuevos en la sala de reuniones de dicha unidad.

Ante esa situación, el juzgado emitió una nueva disposición firmada por el magistrado Osmar Legal para modificar su lugar de reclusión:

“Ordénase el inmediato traslado del mismo a la Prisión Militar de Viñas Cue, lugar donde deberá permanecer en libre comunicación y a disposición de este juzgado”, señala el escrito judicial.

Finalmente, el documento establece que las autoridades del establecimiento penitenciario militar deberán implementar las medidas de seguridad necesarias para precautelar la vida y la integridad física del exmandatario.

Amplían cargos contra exmandatario

El pasado viernes, la fiscalía paraguaya amplió la imputación contra el expresidente Peña para incluir el delito de asociación criminal.

Peña, economista de 47 años que había asumido el poder en 2023, fue destituido mediante un juicio político en el Congreso. Inicialmente, el Ministerio Público lo imputó por lesión de confianza y administración en provecho propio, cargos por los cuales un juez dictó su prisión preventiva en una unidad militar de Asunción.

La crisis estalló luego de que el Banco Central dispusiera la semana pasada el procedimiento de resolución de Ueno debido a problemas de solvencia vinculados con préstamos a empresas relacionadas, lo que dejó a millones de clientes sin acceso a sus fondos. El exmandatario fue accionista de la entidad matriz del banco hasta 2025.

De forma paralela, la fiscalía amplió la imputación contra el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, e incluyó en el expediente a tres exdirectores del ente emisor y al exjefe del organismo regulador bancario, quienes fueron detenidos en las últimas horas.