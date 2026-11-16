Se entrega director de banco paraguayo

El director jurídico del Banco Central de Paraguay, Aldo Rodríguez, se entregó a las autoridades después de que la Fiscalía librara una orden de detención en su contra por la causa del banco digital Ueno Bank, cuyo colapso provocó la destitución y posterior encarcelamiento del expresidente Santiago Peña.

El Ministerio Público ordenó la detención del director jurídico del BCP, Aldo Rodríguez —cuyo nombre no fue publicado por la Fiscalía, pero sí por medios locales—, en el marco del caso “que investiga presuntos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, relacionados con el caso Ueno Bank”.

La Fiscalía lo acusa de actuar junto a otras autoridades del BCP para elaborar y validar documentos con información falsa que fueron remitidos al Senado.

También se investiga “una posible afectación de recursos vinculados al Fondo de Garantía de Depósitos y la exposición de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad”.

La causa del Ueno Bank investiga a los directivos del grupo que manejaba el banco, 10 de los cuales se encuentran detenidos, y también a Peña y al expresidente del BCP Carlos Carvallo, ambos en prisión preventiva.

El viernes, la Fiscalía amplió la imputación contra Peña al acusarlo de liderar una asociación criminal, junto a cinco funcionarios del Banco Central (BCP), para proteger a Ueno Bank. El exmandatario, destituido la semana pasada tras un acelerado juicio político, ya estaba imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio en la misma causa.

El Banco Central de Paragauy informó el jueves a la AFP que ya había devuelto la totalidad de sus ahorros a 80% de los 1.8 millones de depositantes de Ueno. Sin embargo, la mayoría del dinero depositado todavía no fue restituido, incluidos más de 800 millones de dólares en fondos públicos.