Google anuncia cables submarinos para reforzar infraestructura de IA en India

Durante la cumbre mundial sobre inteligencia artificial celebrada en Nueva Delhi, Google anunció la construcción de nuevos cables submarinos que conectarán India con Singapur, Sudáfrica y Australia. El objetivo es fortalecer la capacidad digital del país y apoyar su desarrollo en inteligencia artificial.

Además de estas tres conexiones, la compañía planea instalar cuatro cables de fibra óptica adicionales para mejorar los enlaces existentes entre Estados Unidos, India y otras regiones del hemisferio sur.

Inversión a gran escala

Este proyecto forma parte de una inversión de 15 mil millones de dólares en cinco años, anunciada en octubre de 2025. La iniciativa incluye la construcción del mayor centro de datos de Google fuera de Estados Unidos, que estará ubicado en la ciudad portuaria de Visakhapatnam, en el sudeste de India.

El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, destacó que India “ocupa una posición única” en la revolución tecnológica actual y aseguró que el país tendrá una “trayectoria extraordinaria con la IA”. Añadió que Google quiere ser un socio estratégico en ese proceso.

Contexto financiero

Los nuevos cables estarán conectados a Visakhapatnam, que se perfila como uno de los futuros centros de innovación en inteligencia artificial de India. Según Google, esta infraestructura aumentará la resiliencia de la columna vertebral digital del país y reforzará su seguridad económica, beneficiando a una población de más de mil millones de habitantes.

El anuncio se produce tras un trimestre positivo para Alphabet, que reportó un beneficio neto de 34.455 millones de dólares (30 % más interanual) y una facturación de 113.828 millones (18 % más), impulsada por el crecimiento de los segmentos de Google.

Google y su apuesta por la inteligencia artificial

Google ha dado pasos decisivos para consolidarse como uno de los líderes globales en inteligencia artificial, con el lanzamiento de su modelo Gemini y una estrategia que redefine sus servicios principales.

En noviembre de 2025, Google presentó Gemini 3, su modelo más avanzado, diseñado para razonar, interpretar intenciones y resolver problemas complejos con un nivel de comprensión comparable al humano. Según la compañía, Gemini puede entender incluso instrucciones poco claras y ofrecer respuestas precisas, lo que marca un salto cualitativo respecto a modelos anteriores.

Alianza con Apple

En enero de 2026, Google y Apple anunciaron una alianza histórica con la integración de Gemini en Siri, el asistente virtual de Apple. Este acuerdo representa un giro estratégico, ya que Apple tradicionalmente evitaba depender de plataformas externas para sus servicios centrales. La colaboración refuerza la carrera global por la supremacía en inteligencia artificial.

Sustitución del Asistente de Google

Google también confirmó que retirará oficialmente el Asistente de Google en marzo de 2026, reemplazándolo por Gemini en dispositivos Android y Android Auto. Este cambio refleja la apuesta de la compañía por unificar sus servicios bajo un sistema de IA más potente y flexible.

Google ha colocado a Gemini en el centro de su estrategia tecnológica como un modelo de IA capaz de razonar, integrado en alianzas estratégicas y destinado a sustituir servicios emblemáticos como el Asistente de Google. Con ello, la empresa busca liderar la próxima etapa de la inteligencia artificial, marcada por la competencia directa con Apple, Microsoft y otras potencias tecnológicas.

Con información de AFP