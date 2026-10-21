Nuevo México demanda al exabogado y al contable de Epstein por encubrir su red de tráfico sexual

Nuevo México presentó una demanda civil contra el exabogado y el contable de Jeffrey Epstein para bloquear los pagos procedentes del patrimonio del fallecido delincuente sexual y obtener una indemnización por daños y perjuicios para las víctimas de sus presuntos abusos sexuales, informó el miércoles el máximo responsable de las fuerzas del orden del estado.

La demanda es la primera acción judicial contra el abogado personal de Epstein desde hacía mucho tiempo, Darren Indyke, y el contable Richard Kahn, según un comunicado del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torres.

En febrero, este estado, gobernado por el Partido Demócrata, reabrió una investigación sobre las actividades en el antiguo rancho de Epstein en Nuevo México, donde se le acusa de haber abusado de mujeres y niñas durante casi tres décadas.

La demanda alega que Indyke y Kahn facilitaron, financiaron y encubrieron la red de tráfico sexual de Epstein, incluso en el rancho Zorro, situado a 30 millas al sur de Santa Fe, la capital del estado.

También cita al patrimonio de Jeffrey Epstein y pretende prohibir que su fideicomiso privado —creado días antes de su muerte por suicidio en una celda de Manhattan— gaste nada de los más de 100 millones de dólares que posee.

Los abogados de Indyke y Kahn no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

"Jeffrey Epstein no actuaba solo, y su muerte no pone fin a la búsqueda de responsabilidades por parte de quienes contribuyeron a que sus delitos fueran posibles", afirmó Torrez en una rueda de prensa celebrada en Albuquerque en la que fue acompañado por Julia Molchanova y Anouska De Georgiou, supervivientes de los presuntos abusos de Epstein.

La demanda pondrá a prueba si las autoridades son capaces de corroborar las acusaciones de que una red de personas y acuerdos financieros ayudó a mantener y ocultar el comportamiento de Epstein durante décadas.

Nuevo México es el único estado de Estados Unidos que ha puesto en marcha una "comisión de la verdad" legislativa para investigar los presuntos vínculos del financiero con políticos locales y funcionarios del Gobierno.

El estado ha demandado al Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener acceso a los expedientes sin censurar sobre Epstein, acusando al Gobierno de Donald Trump de obstaculizar su investigación.

El Departamento de Justicia afirmó que había facilitado algunos expedientes, pero que no pudo entregar la mayor parte del material debido a las protecciones de la privacidad.

La relación de Trump con Epstein, que se prolongó durante años, ha lastrado su presidencia, y los demócratas del Congreso siguen exigiendo la publicación de millones de documentos relacionados con sus actividades.