Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras cirugía por cáncer pulmonar

El papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía a la que fue sometido el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli, en Roma, luego de que los estudios médicos confirmaran que el adenocarcinoma pulmonar que le fue detectado estaba localizado.

En un comunicado difundido por la Santa Sede, el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que intervino al Pontífice, informaron sobre los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados al material extraído durante la operación.

Hoy se publicaron los informes finales de histopatología y análisis molecular del tejido extirpado durante la cirugía del Santo Padre. Los resultados confirmaron que el tumor era un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional

De acuerdo con el comunicado, los análisis confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad se encontraba localizada.

Tras una evaluación oncológica posterior, los especialistas concluyeron que no es necesario someter al Pontífice a ningún tratamiento adicional.

Durante su primera Audiencia General, el papa León XIV agradeció todas las oraciones en su nombre e invitó a los fieles a renovar su confianza en la fe católica.