EU revela datos sobre los tres mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa extraditados desde Costa Rica

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer más detalles sobre el caso de tres mexicanos identificados como presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, quienes fueron extraditados desde Costa Rica para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de cocaína.

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), los acusados son Miguel Ángel Campos Barragán, Giovanni Vidrio López y Eustaquio Espinosa Hernández, contra quienes existe una acusación formal presentada en mayo de 2025 en el estado de Wisconsin.

La agencia señaló que los tres habrían participado en actividades relacionadas con el narcotráfico desde enero de 2024. Entre los cargos que enfrentan se encuentran conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación estadounidense y presuntas violaciones a la Ley de Aplicación de la Ley contra las Drogas en el ámbito marítimo y al Estrecho de Torres.

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Brad Schimel, afirmó que el caso representa una de las mayores incautaciones de drogas registradas en el Distrito Este de Wisconsin. También destacó la colaboración entre las autoridades estadounidenses y sus homólogas de Centroamérica y Sudamérica.

Según la DEA, el 15 de abril de 2025 las autoridades interceptaron la embarcación My Lisa Too, con bandera estadounidense, en Quepos, Costa Rica.

Durante la inspección del buque fueron localizados cerca de 840 kilos de cocaína. Los tres mexicanos, quienes formaban parte de la tripulación, fueron detenidos en el lugar.

El viernes anterior a su comparecencia judicial, los acusados fueron extraditados a Milwaukee para responder por los cargos en su contra.

El lunes 19 de octubre comparecieron ante la jueza Nancy Joseph, en Wisconsin, quien ordenó que permanecieran detenidos preventivamente mientras avanza el proceso judicial.