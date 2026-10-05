Expríncipe Andrés impugna órdenes de allanamiento por caso Epstein

El expríncipe Andrés presentó un recurso ante la Justicia británica contra los allanamientos realizados por la policía en febrero, cuando fue detenido en relación con el caso Epstein, informaron este lunes los servicios judiciales.

“El caso afecta a una petición presentada por Andrew Mountbatten-Windsor”, en el marco de un recurso que busca “anular las órdenes de allanamiento emitidas por un juez del tribunal penal central el 18 de febrero de 2026”, informó un portavoz.

El jueves se llevará a cabo una audiencia ante un juez de la Alta Corte de Londres, agregó la fuente, con lo que confirmó una información publicada previamente por el diario The Telegraph.

Andrés busca anular las órdenes de allanamiento

Andrés, de 66 años, fue detenido brevemente el 19 de febrero debido a sus vínculos con el fallecido delincuente estadounidense Jeffrey Epstein. Sin embargo, el expríncipe siempre ha negado haber cometido alguna irregularidad relacionada con ese caso.

Los allanamientos se realizaron en la residencia del hermano del rey Carlos III en Sandringham, en el este de Inglaterra, así como en su anterior vivienda en Windsor, ubicada a unos 30 kilómetros al oeste de Londres.

El hermano del rey está siendo investigado por “incumplimiento en el ejercicio de una función pública”, debido a que se sospecha que transmitió documentos económicos confidenciales a Epstein cuando se desempeñaba como enviado especial de Reino Unido para el Comercio, entre 2001 y 2011.

Además, la policía informó que también estaba examinando una acusación de agresión sexual presentada contra él. Andrew Mountbatten-Windsor, sin embargo, no ha sido inculpado hasta ahora.

El expríncipe Andrés, apartado de la familia real

Apartado de la familia real y despojado de sus títulos en 2025, Andrés se vio obligado a dejar la residencia de Royal Lodge, en Windsor, donde vivía desde hacía unos 20 años, y trasladarse a la finca privada del rey en Sandringham, en Norfolk.

El expríncipe fue acusado de agresiones sexuales por la estadounidense Virginia Giuffre cuando ella tenía 17 años. Giuffre se suicidó en abril de 2025, a los 41 años.

Ahora, el recurso presentado por Andrew Mountbatten-Windsor será revisado por la Justicia británica, mientras continúa la investigación relacionada con los hechos por los que fue detenido brevemente en febrero.

*mcam