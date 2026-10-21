Bukele da un ultimátum a las pandillas de Haití para que liberen a militares salvadoreños

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenazó este miércoles a las pandillas haitianas con acabarlas si no liberan a cuatro militares salvadoreños de una fuerza respaldada por la ONU, que según el mandatario están secuestrados. Bukele afirmó que puso en marcha una operación militar para rescatarlos sanos y salvos.

El domingo, hombres armados atacaron cerca de Puerto Príncipe el vehículo blindado en el que los cuatro técnicos de aviación regresaban de hacer compras en un mercado. Desde entonces están desaparecidos, dijeron las autoridades.

Fuentes de seguridad indicaron que los salvadoreños saltaron del blindado en llamas antes de perderse de vista.

El mensaje de Bukele a las bandas

Bukele publicó en X un video de vehículos militares, en el que se escuchan disparos, y aseguró que corresponde a una operación de rescate. Escribió el mensaje en criollo haitiano. No dio más detalles de la operación ni identificó al grupo que mantiene a los salvadoreños.

Quiero que ustedes, jefes de pandillas, entiendan algo muy claramente: El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir”, escribió el mandatario.

El texto de Bukele no fija un plazo. Sí deja abierta una salida si las bandas devuelven con vida a los cuatro militares.

No tomen nuestras palabras como amenazas vacías. Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también. Todavía tenemos tiempo para evitarlo”, advirtió.

El presidente sostuvo que los desaparecidos no son combatientes, sino personal de evacuaciones médicas. Según él, la misión salvadoreña solo cuenta con pilotos y técnicos.

“Señores, los secuestrados no son combatientes. Son técnicos en el ámbito de la aviación que forman parte de nuestra misión en Haití, en el marco de una misión internacional”, dijo Bukele.

También afirmó que los secuestraron con cobardía y que la misión busca salvar vidas, no hacer la guerra.

Una fuerza internacional con resultados limitados

Los militares forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión multinacional respaldada por la ONU para combatir a grupos armados en Haití. El país sufre la violencia de las pandillas y una crisis política.

El ejército salvadoreño y la GSF anunciaron a comienzos de la semana que trabajaban para rescatar a los desaparecidos, pero señalaron que los intensos combates en la zona limitaban el acceso.

El martes, la GSF informó que continuaban las operaciones, con enfrentamientos contra grupos armados. Reportó presuntos pandilleros muertos y heridos, así como cuatro integrantes de la misión lesionados.

Varios países, entre ellos Chad y Sri Lanka, desplegaron soldados en la fuerza. Tras un año de mandato, apenas alcanzó algo más de un tercio de su tamaño previsto y tuvo un impacto limitado en la seguridad de Haití, según Reuters.

El enviado de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, dijo el lunes al Consejo de Seguridad que su país “trabaja” para lograr el regreso de los soldados.

Las bandas haitianas consolidaron su influencia sobre la capital y se expandieron a las regiones cercanas, aprovechando un vacío político, la extorsión generalizada y un flujo de armas ilegales procedentes en gran parte de Estados Unidos. En los últimos años intensificaron los asesinatos, secuestros, violaciones y el reclutamiento de menores.

La guerra antipandillas que Bukele lanzó hace cuatro años en El Salvador redujo los homicidios a mínimos históricos. Organizaciones humanitarias denuncian detenciones arbitrarias, abusos y más de 500 muertes bajo custodia estatal.