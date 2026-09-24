Nueva York demanda a Polymarket por operar apuestas sin licencia

El estado de Nueva York demandó este jueves a la plataforma Polymarket y la acusó de dirigir una operación de apuestas sin licencia, en otro capítulo de la disputa jurisdiccional sobre los mercados de predicción que enfrenta al gobierno federal de Estados Unidos con varios estados.

La acción fue presentada por la fiscal general estatal, Letitia James, ante un tribunal de Manhattan. Según la Fiscalía General de Nueva York, la plataforma "es una operación ilegal y sin licencia" que expone a los neoyorquinos, incluidos los menores de 21 años, a graves riesgos personales y financieros.

La fiscalía busca prohibir la operación y confiscar ganancias

La demanda pide al tribunal una orden que prohíba a Polymarket operar como negocio de apuestas deportivas y le imponga multas, incluida la confiscación de ganancias y la restitución de fondos a los usuarios.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó en una declaración: "Al operar un negocio de apuestas sin licencia, Polymarket no solo ha violado a sabiendas la ley estatal, sino que ha puesto en riesgo a los neoyorquinos, especialmente a los menores de edad, que son los más vulnerables a la ludopatía".

La demanda alega que los mercados de predicción de Polymarket cumplen con la definición legal de juego de azar, ya que los resultados de los eventos son "inciertos y están fuera del control del apostador, o dependen del azar".

La Fiscalía indica además que Polymarket no tiene licencia de la Comisión de Juegos del Estado y elude impuestos que financiarían escuelas públicas, programas deportivos para jóvenes desfavorecidos y programas de educación y tratamiento para la ludopatía.

También denuncia que la aplicación está disponible para usuarios de entre 18 y 20 años, cuando la ley estatal exige al menos 21 años para participar en apuestas deportivas móviles.

La acción se produce después de que, a finales de agosto, un tribunal federal de apelación dictara que los estados tienen autoridad para regular los mercados de predicción, en un revés para el sector, que sostiene que sus productos están sujetos a regulación federal.

Polymarket promete impugnar el caso

La plataforma sostiene que su modelo difiere del de una casa de apuestas tradicional porque los usuarios negocian entre sí "contratos de eventos" vinculados al resultado probable de un acontecimiento, de forma similar a un mercado financiero. Polymarket argumenta que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) tiene jurisdicción federal sobre sus productos.

El director jurídico de Polymarket, Neal Kumar, anunció que la empresa enfrentará el caso: "Polymarket se fundó en un pequeño apartamento de Nueva York y ahora cuenta con más de 350 empleados, lo que demuestra por qué la gente y las empresas vienen aquí a triunfar. Creemos en Nueva York y nos quedamos".

"Si bien la decisión de la fiscal general de copiar y pegar una demanda reciclada es decepcionante, lucharemos por nuestros usuarios", agregó Kumar.

La Fiscalía neoyorquina ha emprendido acciones similares este año contra otras plataformas del mercado de predicciones, como Kalshi, Coinbase Financial Markets y Gemini Titan.

Un estudio reciente del Instituto Nacional de la Salud (NIH) encontró que la exposición temprana al juego aumenta la probabilidad de sufrir depresión, ansiedad, cambios de humor y estrés financiero.

La demanda de Nueva York se enmarca en la disputa más amplia entre reguladores estatales y las plataformas de mercados de predicción, que sostienen que sus productos financieros no equivalen a apuestas deportivas y deben regirse únicamente por la normativa federal.