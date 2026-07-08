Ofrecen recompensa por video de la muerte de mexicano a manos del ICE

La Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC) ofreció una recompensa de cinco mil dólares por cualquier video que muestre el momento en que un agente del ICE mata a disparos de arma de fuego al mexicano Lorenzo Salgado Araujo el martes en un vecindario de trabajadores en Houston.

Salgado es la primera persona que el ICE abate a tiros desde que mató a los estadunidenses Renee Nicole Good y Alex Pretti en enero en Minneapolis.

La versión que dio el agente de migración que dio el oficial que mató a Salgado Araujo y la que dio el que mató a Renee Nicole Good son muy similares, que la persona baleada agredió, trató de arrollar a un agente que de pronto estaba frente a la línea en que conducía y que el oficial en cada caso disparó en defensa propia. Varios videos desmintieron al agente que mató a Good.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) dijo el martes que, Salgado, “un ilegal” trató de atropellar al agente que disparó.

“No creemos en absoluto en la palabra del DHS”, dijo a la Prensa Asociada el director ejecutivo de Lulac, Juan Proaño, “debería haber una investigación independiente y deberían dar a conocer todos los videos”.

La congresista Sylvia García de Texas también demandó que se ubiquen y se conserven todos los videos. La Oficina de Investigaciones Federales (FBI), a cargo de la investigación, pudiera obtener y mantener como pruebas sin acceso al público los videos.

La versión que han dado vecinos y familiares de Salgado no coinciden con la descripción de alguien que tratara de matar a un agente de migración, sabiendo que, de hacerlo, podría ir a prisión el resto de su vida.

Salgado Araujo era padre de tres ciudadanos estadunidenses, había vivido en el país más de 35 años, era contratista de construcción y la mañana que lo mataron recogía a algunos de sus trabajadores aproximadamente a las 6:30 de la mañana.

Lulac organizó una recaudación de fondos para su funeral en la plataforma GoFundMe, mientras los hijos del fallecido piden ayuda para su madre, quien fura su pareja desde la adolescencia.