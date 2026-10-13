"No nos escuchan": protestas regresan a calles de Francia; Greta Thunberg se suma

Los estudiantes de liceo regresaron este martes a las calles de Francia, con el inesperado apoyo de la activista sueca Greta Thunberg, al estimar que sólo recibieron "migajas" del gobierno en respuesta a sus reclamos de mejores condiciones.

Esta semana de movilizaciones se anuncia crucial. Precede a los 15 días de vacaciones de otoño, pero podría sumarse a las protestas del sábado contra la carestía de vida, en este convulso último año de mandato del presidente centroderechista, Emmanuel Macron.

En París, las organizaciones estudiantiles convocaron, con el apoyo de sindicatos y universitarios, una marcha a partir de las 12H00 GMT hasta los Inválidos, no muy lejos de la oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu, y del ministerio de Educación.

No nos escuchan, iremos a buscarlos", anunció en la red social X la Unión Estudiantil, cuando organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios llevan varios días pidiendo ser recibidas por Lecornu.

La jornada comenzó con el bloqueo de liceos por parte de estudiantes. Según el ministro de Educación, Édouard Geffray, unos 200 permanecerán cerrados este martes, una "disminución respecto a las semanas anteriores".

Las autoridades esperan entre 130.000 y 200.000 manifestantes en Francia. Hace una semana, fueron entre 266.000 y 450.000, en una de las mayores protestas estudiantiles desde Mayo de 1968.

Greta Thunberg se suma a protestas en suelo francés

La activista sueca Greta Thunberg se sumó este martes a las protestas estudiantiles que sacuden Francia desde finales de septiembre en uno de sus epicentros: el liceo Paul Éluard de Saint-Denis, al norte de París, constató un periodista de AFP.

La joven de 23 años se hizo famosa en el mundo por lanzar en 2018 una huelga escolar para alertar contra el cambio climático. La inadaptación de las aulas al calor extremo, como vivió Francia en mayo y junio, es una de las denuncias de las protestas en curso.

Los jóvenes no participan en las discusiones. Nos están robando nuestro futuro y, como hemos podido comprobar aquí, las escuelas no reciben las inversiones que necesitan. Esto envía un mensaje a los jóvenes: 'En nuestra sociedad, ustedes no son una prioridad'", dijo Thunberg.

"Por eso estoy enormemente orgullosa de los estudiantes franceses", agregó.

Los estudiantes de liceo regresaron este martes de nuevo a las calles en Francia, al estimar que sólo recibieron "migajas" del gobierno en respuesta a sus reclamos desde finales de septiembre de mejores condiciones para estudiar.

Unos 200 liceos deberían permanecer cerrados este martes, declaró en la radio France Inter el ministro de Educación, Édouard Geffray, que subrayó una "disminución respecto a las semanas anteriores".

Agentes de la policía antidisturbios francesa (CRS) permanecen en alerta durante protesta estudiantil en territorio galo. Foto: Reuters.

"Nos están robando nuestro futuro"

En uno de los epicentros de la movilización, el liceo Paul Éluard de Saint-Denis, al norte de París, los estudiantes contaron con el apoyo de Greta Thunberg, quien se dijo "enormemente orgullosa de los estudiantes franceses".

Nos están robando nuestro futuro y, como hemos podido comprobar aquí, las escuelas no reciben las inversiones que necesitan. Esto envía un mensaje a los jóvenes: 'En nuestra sociedad, ustedes no son una prioridad'", aseguró.

Los alumnos que protestan tienen en su mayoría entre 15 y 18 años; estudian el último ciclo de secundaria, una estresante etapa previa a los estudios superiores, y su educación obligatoria estuvo marcada por los confinamientos del covid en 2020.

Sus reclamos son variados: la falta de reemplazo de profesores ausentes, horarios de clase de hasta diez horas por día con huecos, aulas deterioradas e inadaptadas al cambio climático y un sistema de acceso a la universidad Parcoursup, visto como poco transparente.

A finales de la semana pasada, Geffray anunció la rápida contratación de 3.000 profesores sustitutos, pero para las organizaciones estudiantiles es una medida insuficiente y reclaman un plan de 10.000 millones de euros (11.200 millones de dólares) para los liceos.

Con información de AFP.

*mcam