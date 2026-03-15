Netanyahu reaparece en video e ironiza sobre rumores de su muerte por ataques de Irán

Tras varios rumores sobre su supuesto fallecimiento, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reapareció la mañana de este domingo 15 de marzo a través de un video publicado en sus redes sociales.

Con un tono marcadamente relajado e irónico, el mandatario buscó desmantelar las teorías conspirativas que aseguraban que había muerto tras la ofensiva iraní que ha sacudido a Medio Oriente en las últimas semanas.

La reaparición del líder israelí surge apenas horas después de que los Guardianes de la Revolución de Irán emitieran una amenaza letal, jurando "perseguir y matar" al mandatario en el marco de la guerra que cumple ya 16 días.

El primer ministro israelí reapareció en una cafetería local. Captura de pantalla X: @netanyahu

"Muero por el café": el desmentido irónico

Grabado en una cafetería local, el video muestra a un Netanyahu distendido. Al recibir una taza de café, el mandatario aborda directamente los rumores:

¿Qué me preguntaste? Ah, lo que dicen en las redes, ¿que si estoy muerto? Mira, yo muero por el café. ¿Y sabes qué? También muero por mi pueblo; la forma en que se están comportando es simplemente fantástica”.

El primer ministro utilizó un juego de palabras en hebreo equivalente a “amar algo hasta la muerte” para ridiculizar las versiones de su deceso.

Las afirmaciones infundadas sobre su muerte cobraron fuerza tras las operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel que resultaron en la muerte del ayatolá Alí Jamenei y de altos mandos iraníes. En respuesta, la propaganda pro-iraní había inundado las redes con reportes de que Netanyahu había perecido en un ataque de represalia.

IA y teorías conspirativas: la prueba de los "10 dedos"

Uno de los momentos más comentados del video fue cuando Netanyahu decidió enfrentar las teorías de conspiración que involucraban Inteligencia Artificial (IA).

En días pasados, circuló un video donde internautas aseguraban que el mandatario se veía con "seis dedos" en una mano, sugiriendo que se trataba de un deepfake generado por computadora ante su supuesta ausencia física.

¿Quieres contar mis dedos? Mira: aquí, aquí... ¿viste? Muy bien. ¡Salud!”, exclamó Netanyahu mientras levantaba ambas manos frente a la cámara, mostrando claramente sus diez dedos y burlándose de la sofisticación (o falta de ella) de los rumores digitales.

El político israelí broméo sobre supuestos videos suyos hechos con IA Captura de pantalla X: @netanyahu

La amenaza de muerte desde Teherán

Mientras Netanyahu bromeaba sobre las calorías de su café, la realidad de la guerra se manifestaba con dureza desde Irán. Según un reporte de la agencia AFP, los Guardianes de la Revolución publicaron en su portal Sepah News una sentencia de muerte contra el primer ministro.

Si este criminal y asesino de niños sigue con vida, lo vamos a perseguir y matar con toda nuestra fuerza", afirmaron los Guardianes.

Esta declaración subraya la peligrosidad del escenario actual, donde el asesinato de figuras políticas se ha convertido en un objetivo explícito de la República Islámica tras los devastadores bombardeos sobre su territorio.

El mensaje de Netanyahu a los israelíes

Pese al tono informal de la grabación, Netanyahu envió un mensaje estratégico a la población civil y a sus enemigos.

Estamos haciendo cosas de las que no puedo dar detalles en este momento, pero estamos golpeando a Irán con mucha fuerza, incluso el día de hoy", aseguró, confirmando que la ofensiva israelí no se ha detenido pese a la liberación de reservas de petróleo de la AIE y las presiones internacionales.

El mandatario pidió a los israelíes que mantengan la calma pero que no bajen la guardia:

Mi mensaje para la gente que sale a la calle a despejarse es este: salgan a tomar aire, pero manténganse siempre cerca de un espacio protegido”.

Finalmente, agradeció la resistencia del pueblo, asegurando que su fortaleza es lo que impulsa al Gobierno, a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y al Mossad. El video cierra agradeciendo el café y bromeando sobre su dieta.