Netanyahu afirma que Israel ya controla el 60% de la Franja de Gaza

Benjamin Netanyahu admitió públicamente que Israel ya controla el 60 por ciento de la Franja de Gaza, en una declaración que refuerza las acusaciones internacionales sobre una ocupación militar y expansión territorial sostenida en el enclave palestino.

Las palabras del primer ministro israelí llegan mientras continúan los bombardeos, aumentan las muertes de civiles palestinos y se debilita el alto el fuego impulsado por Estados Unidos, en medio de crecientes denuncias de violaciones al derecho internacional y limpieza étnica contra la población palestina.

La Franja de Gaza sigue sumida en la violencia y los esfuerzos para poner fin a la guerra parecen haberse estancado.

En los últimos dos años hemos demostrado al mundo entero las poderosas fuerzas que hay en nuestro pueblo, en nuestro Estado, en nuestro ejército y en nuestro patrimonio", declaró Netanyahu el jueves en un acto con motivo del Día de Jerusalén.

"Hemos traído de vuelta a casa a todos nuestros rehenes, hasta el último", añadió, refiriéndose a uno de los principales objetivos declarados de la guerra en Gaza.

"Hubo quienes dijeron: ¡váyanse, váyanse! No nos fuimos. Hoy controlamos el 60 por ciento; mañana ya veremos", añadió.

La declaración de Netanyahu confirma lo que numerosos especialistas en derechos humanos y derecho internacional han denunciado desde el inicio de la invasión israelí a Palestina: Israel mantiene su proyecto ilegal de expansión territorial.

Según los términos del alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, en vigor desde octubre, las fuerzas israelíes debían retirarse hasta detrás de una llamada "Línea Amarilla" en Gaza, lo que dejaba bajo su control más del 50 por ciento del territorio palestino.

Varios medios informaron recientemente que las tropas israelíes avanzan hacia una nueva "Línea Naranja". Las declaraciones de Netanyahu parecen ir en este sentido.

La primera fase de la tregua permitió la liberación de los últimos rehenes capturados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenaron la guerra en Gaza, a cambio de palestinos detenidos por Israel.

La segunda fase aborda el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército israelí de la Franja de Gaza.

Según la prensa israelí, si Hamás se niega a desarmarse, el ejército podría reanudar los combates.

Netanyahu ha insinuado varias veces que Israel terminará el trabajo si el movimiento islamista palestino no se desarma.

Más de 850 palestinos han muerto desde que comenzó la tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. La ONU considera fiable esta cifras.

Durante el mismo período, el ejército israelí dio cuenta de cinco soldados muertos en Gaza.

Con información de AFP.