China se compromete a adquirir 200 aviones Boeing después de reunión Trump-Xi

El gigante aeronáutico Boeing confirmó el viernes que China se comprometió a adquirir 200 aviones, como lo anunció previamente el presidente estadounidense Donald Trump durante su cumbre en Pekín.

"Tuvimos un viaje muy exitoso a China y cumplimos nuestro objetivo principal de reabrir el mercado chino a los pedidos de aviones Boeing", afirmó la empresa en un comunicado.

Su director ejecutivo, Kelly Ortberg, formaba parte de la delegación estadounidense que visitó China junto a Trump.

Esto incluyó un compromiso inicial de 200 aviones y esperamos que, después de este primer tramo, sigan nuevos compromisos", agregó la compañía.

Boeing declinó hacer comentarios ante una consulta de la AFP.

La empresa agradeció al gobierno de Trump "por hacer posible este hito".

El último pedido de las autoridades chinas a Boeing se remonta a 2017, cuando Trump viajó a Pekín durante su primer mandato en la Casa Blanca.

En esa oportunidad se trató de 300 aviones (de pasillo único y de fuselaje ancho) por un valor estimado de 37 mil millones de dólares.

El jueves, Trump anunció que China había aceptado comprar unos 200 aviones "grandes" a Boeing.

Fue una especie de declaración, pero creo que fue un compromiso", declaró el mandatario en entrevista con el canal Fox News tras su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín.

A bordo del Air Force One, Trump comentó el viernes que el acuerdo incluía también "una promesa de 750 aviones" adicionales.

Desde hace varios meses, algunos medios estadunidenses han adelantado un posible pedido récord de Pekín de unos 500 aviones de pasillo único 737 MAX y un centenar de aviones de fuselaje ancho (787 Dreamliner y 777).

Boeing se vio atrapado en la guerra arancelaria desatada por Trump en enero de 2025.

Pekín respondió prohibiendo a las empresas chinas encargar aviones del gigante aeronáutico o recibir los ya pedidos.

Ambos países alcanzaron una tregua a finales del año pasado, lo que permitió a Boeing reanudar la actividad con sus clientes chinos.

Con información de AFP.