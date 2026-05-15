Trump dice que fuerzas de EU y Nigeria eliminaron a un jefe del grupo Estado Islámico

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que fuerzas de Estados Unidos y Nigeria abatieron a un alto dirigente del grupo Estado Islámico (EI) en ese país africano.

"Esta noche, por mi indicación, valientes fuerzas estadunidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria llevaron a cabo a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo", dijo Trump en su red Truth Social.

"Abu Bilal al Minuki, segundo al mando del EI en todo el mundo, pensó que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo", añadió el mandatario.

Con información de AFP: