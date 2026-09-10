Israel podría usar retirada de escombros para ocultar genocidio en Gaza: ONU

La retirada a gran escala de escombros en las zonas de la Franja de Gaza bajo control militar israelí podría borrar huellas de crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio, advirtió este lunes la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.

"Destruir pruebas de crímenes atroces es ilegal; es inaceptable que la reconstrucción de Gaza esté condicionada al borrado de su pasado y de las pruebas necesarias para garantizar justicia a sus víctimas", declaró Albanese en un comunicado.

Lo que advierte la relatora sobre los escombros de Gaza

La relatora explicó que los escombros de Gaza "contienen restos humanos y pruebas materiales" vinculadas a la investigación de presuntos crímenes internacionales, incluido un posible genocidio. Según Albanese, las demoliciones y nivelaciones han continuado en zonas bajo control israelí incluso después del alto el fuego de octubre de 2025, con maquinaria pesada de empresas como Caterpillar, HD Hyundai, Doosan y Volvo.

Citando a las autoridades gazatíes, Albanese afirmó que más de 10 mil personas permanecen sepultadas bajo los escombros del territorio. La relatora recordó que el 4 de agosto fueron enterrados más de 110 palestinos cuyos restos habían sido recuperados en un edificio de Ciudad de Gaza destruido en noviembre de 2023.

"En la devastada Gaza, los escombros no son solo residuos de construcción. Forman parte de la escena de un crimen, de un cementerio y del registro material de lo ocurrido durante una campaña de bombardeos brutal e insensata que duró dos años", sostuvo la funcionaria.

Cifras documentan la destrucción y genocidio en Gaza

Albanese recordó que en enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel tomar medidas para prevenir la destrucción de pruebas relacionadas con acusaciones de violaciones a la Convención sobre el Genocidio. La relatora también señaló que alrededor del 70 por ciento de Gaza permanece bajo restricciones de acceso vinculadas al despliegue militar israelí.

Estimaciones de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial calcularon entre 61 millones y 68 millones de toneladas de escombros en el territorio, según distintos reportes citados por la relatora; no existe hasta ahora una cifra unificada.

La guerra de Israel en Gaza ha dejado más de 73 mil muertos y 174 mil heridos palestinos desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza, cifras que la ONU considera fiables. El conflicto fue desencadenado por un ataque de Hamás contra Israel que dejó mil 221 muertos, de acuerdo con un recuento de la agencia AFP.

El gobierno israelí ha rechazado en distintas ocasiones las acusaciones de genocidio y sostiene que sus operaciones en Gaza responden a objetivos de seguridad. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades israelíes no habían respondido públicamente a las declaraciones más recientes de Albanese.