Arabia Saudita acusa a Irak de atacar oleoducto Este-Oeste; no habrá represalias

Arabia Saudita atribuyó el ataque al oleoducto Este-Oeste, que provocó su cierre, a drones lanzados desde Irak, según la cancillería.

En un comunicado, el ministerio condenó "el ataque al oleoducto Este-Oeste en las regiones de Riad y Medina por varios drones procedentes de Irak, lo que causó víctimas humanas y daños que actualmente se están reparando".

"El oleoducto fue cerrado por precaución", había dicho previamente un funcionario del ministerio de Energía.

A pedido del primer ministro iraquí, Riad "ha optado por no responder en este momento y apoyar los esfuerzos del gobierno iraquí (...) para prevenir ataques lanzados desde Irak contra el Reino y países vecinos", dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

Pero enfatizó que Arabia Saudita "se reserva el derecho a tomar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, su seguridad y sus instalaciones".

"El gobierno iraquí condena los ataques contra el hermano Reino de Arabia Saudita y reafirma su rechazo a cualquier agresión que socave la seguridad y estabilidad del reino, o dañe las sólidas relaciones fraternales entre los dos países", dijo en un comunicado la oficina del primer ministro de Irak, Ali al Zaidi.

Agregó que el primer ministro ordenó la apertura de "una investigación sobre las circunstancias de estas agresiones (...) así como la adopción de medidas legales contra toda persona cuya implicación quede demostrada".

Según Arabia Saudita, los ataques que ocurrieron el jueves en la mañana contra este oleoducto clave, que une al Golfo con el mar Rojo, había dejado varios heridos.