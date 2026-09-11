Anthropic vincula a Emiratos con operación de IA contra expertos de la ONU

La empresa estadunidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic descubrió una operación vinculada con Emiratos Árabes Unidos que tuvo entre sus objetivos a expertos de la ONU críticos del supuesto papel de Abu Dabi en el conflicto, según un documento publicado el jueves por la noche.

En un informe en el que explica cómo detuvo operaciones ilegales procedentes de varios países, Anthropic describe una amplia operación que atribuye "con un alto grado de certeza" al gobierno emiratí.

La campaña, dirigida principalmente contra los Hermanos Musulmanes, utilizó los agentes del asistente de IA de Anthropic, Claude, para generar diversos documentos, contenido para publicar en redes sociales y testimonios sobre Sudán.

La guerra entre el ejército sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), iniciada en 2023, dejó más de 200 mil muertos, según trabajadores humanitarios, y desplazó a más de 12 millones de sudaneses, en lo que la ONU considera la crisis humanitaria más grave del mundo.

Emiratos Árabes Unidos, que lo niega categóricamente, ha sido acusado en repetidas ocasiones de apoyar a las FAR y de alimentar el conflicto.

Según Anthropic, la operación se articulaba en torno a una personalidad virtual llamada "Deadshot", que llamaba a "una operación regional y transatlántica coordinada para desmantelar a los Hermanos Musulmanes en todo el mundo".

Fundado en 1928 en Egipto, este movimiento panislamista sunita es señalado por sus supuestos vínculos con el ejército sudanés, algo que este último niega.

Otra iniciativa consistió en apropiarse de la identidad de una ONG sudanesa y redactar los testimonios de dos personas para que "elementos favorables a los intereses de uno de los dos bandos del conflicto llegaran a la ONU como si procedieran de testigos locales independientes, en lugar de actores estatales", señala Anthropic.

La empresa estadunidense también señala la elaboración de expedientes destinados a desacreditar a relatores de la ONU que habían criticado el papel de Abu Dabi en Sudán.

Según Anthropic, la operación utilizó alrededor de 300 cuentas falsas en redes sociales. Sin embargo, la empresa no pudo determinar si los testimonios o los expedientes llegaron a sus destinatarios ni si influyeron en decisiones políticas.

Anthropic anunció el jueves que cerró varias operaciones de vigilancia patrocinadas por Estados que utilizaban sus modelos de IA, y advirtió que gobiernos y actores alineados con ellos recurren cada vez más a la IA para espiar a minorías y disidentes.

Los incidentes se originaron en China, Irán y el occidente de África, y fueron detectados e interrumpidos entre enero y julio, según informó la compañía en un reporte sobre el uso indebido de sus modelos.