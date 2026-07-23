Brasil rechaza nuevos aranceles de Trump; anuncia respuesta y acudirá a la OMC

Brasil endureció esu postura frente a la nueva ofensiva comercial de Estados Unidos y calificó como "arbitrarios" e "injustificados" los aranceles anunciados por la administración de Donald Trump contra productos brasileños, al tiempo que adelantó que responderá mediante la Ley de Reciprocidad y llevará el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los nuevos gravámenes forman parte de un paquete de medidas impuesto por Washington a cerca de 60 socios comerciales tras investigaciones relacionadas con presunto trabajo forzoso.

Para Brasil, las exportaciones hacia el mercado estadounidense enfrentarán ahora un arancel adicional de 12.5 por ciento, que se suma al 25 por ciento anunciado la semana pasada para determinados productos.

Estados Unidos usa derechos laborales para negociar

En un comunicado oficial, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la decisión de Washington y aseguró que carece de sustento.

Al carecer de fundamento jurídico en la legislación nacional que respalde su política comercial proteccionista, el Representante de Comercio de EU ha optado por manipular una cuestión de gran importancia para los derechos humanos y el movimiento en defensa de los derechos de los trabajadores", afirmó el gobierno brasileño.

La Presidencia también recordó que Brasil mantiene desde hace décadas reconocimiento internacional por sus acciones contra el trabajo forzoso.

"Brasil viene siendo reconocido desde hace décadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los fuertes compromisos asumidos en la lucha contra el trabajo forzado", señaló.

Asimismo, acusó a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de utilizar un tema sensible como herramienta para justificar nuevas barreras comerciales.

Lula activará la Ley de Reciprocidad

Como respuesta, el gobierno brasileño informó que iniciará inmediatamente los procedimientos para aplicar los mecanismos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso en 2025, además de recurrir al mecanismo de solución de controversias de la OMC.

"Iniciaremos de inmediato los trámites para activar (...) la Ley de Reciprocidad", indicó la Presidencia.

Aunque Lula había advertido previamente que respondería con aranceles equivalentes tras el anuncio del gravamen del 25 por ciento, en los últimos días el vicepresidente Geraldo Alckmin había moderado el discurso y descartado una represalia inmediata.

La disputa comercial se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara en febrero que la política de aranceles generalizados impulsada por Trump era inconstitucional, al considerar que únicamente el Congreso puede autorizar este tipo de medidas.

Tras ese revés judicial, la administración estadounidense modificó su estrategia y comenzó a justificar los nuevos gravámenes mediante investigaciones realizadas por la Oficina del Representante Comercial, una decisión que ahora Brasil considera infundada y que promete impugnar tanto por la vía diplomática como ante los organismos internacionales.