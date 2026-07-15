Un gato busca a su familia entre los escombros de los terremotos en Venezuela | VIDEO

Los sismos que sacudieron el norte de Venezuela a finales de junio siguen dejando escenas que reflejan la magnitud de la emergencia. Mientras continúan las labores de búsqueda y recuperación entre edificios derrumbados, un video que se ha viralizado en redes sociales ha conmovido a miles de personas al mostrar a un gato recorriendo, aparentemente en busca de sus dueños, los escombros de un inmueble destruido por los terremotos.

Las imágenes han despertado numerosas reacciones por el comportamiento del felino, que avanza con cautela entre bloques de concreto y restos de la construcción, deteniéndose constantemente para observar el entorno y maullar.

En medio de una de las mayores tragedias recientes en Venezuela, la escena se ha convertido en uno de los símbolos más emotivos de los días posteriores al desastre.

Gato conmueve al buscar a su familia entre los escombros

El video muestra a un gato de pelaje blanco con manchas negras y cafés desplazándose lentamente entre los restos de un edificio colapsado por los terremotos registrados el pasado 24 de junio. A cada paso, el animal inspecciona grietas, montones de concreto y espacios reducidos, como si intentara localizar algo entre los escombros.

En distintos momentos de la grabación el felino se detiene, observa a su alrededor y continúa avanzando con cautela. Su comportamiento llamó la atención de quienes presenciaban la escena y también de miles de usuarios que compartieron el video en distintas plataformas digitales.

De acuerdo con la información difundida junto a las imágenes, el gato parece buscar a la familia con la que vivía antes del colapso del inmueble. Mientras recorre el lugar, maúlla de manera constante sin obtener respuesta.

La persona que graba el momento incluso le pregunta: "¿Qué pasa gatito, buscas algo?", pero el animal continúa internándose entre los restos del edificio, ignorando la voz y siguiendo su recorrido.

Las escenas se producen en medio de las labores de búsqueda y rescate que permanecen activas en distintas zonas afectadas por los terremotos. Equipos de emergencia continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes y recuperando víctimas entre las estructuras colapsadas.

Los dos sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron severos daños en ciudades como Caracas y La Guaira, donde viviendas, edificios e infraestructura sufrieron graves afectaciones.

Desde entonces, numerosos videos difundidos en redes sociales muestran tanto el trabajo de los rescatistas como las difíciles condiciones que enfrentan miles de familias que perdieron sus hogares.

¿Cómo sigue la emergencia por los terremotos?

A casi tres semanas de los sismos, las autoridades venezolanas informaron este 15 de julio que el balance oficial ascendió a 4 mil 829 personas fallecidas, mientras que 16 mil 740 resultaron heridas y 17 mil 907 permanecen sin vivienda. Además, más de 20 mil personas continúan alojadas en campamentos temporales habilitados para atender a los damnificados.

Las labores de recuperación siguen concentradas en las zonas más afectadas, donde continúan las tareas de remoción de escombros, asistencia humanitaria y reconstrucción de infraestructura.

Organismos internacionales también han reforzado el apoyo a Venezuela con nuevos recursos para atender la emergencia, mientras miles de familias permanecen desplazadas a la espera de soluciones habitacionales permanentes.