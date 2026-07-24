Mueren cuatro palestinos y dos soldados israelíes tras enfrentamiento en Cisjordania

Cuatro palestinos y dos soldados israelíes perdieron la vida el viernes cerca de una aldea palestina, en un enfrentamiento que se suma al creciente número de víctimas registrado en las últimas semanas, a medida que se intensifica la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania.

El incidente, ocurrido cerca de la aldea de Tal, al suroeste de Nablús, tuvo lugar en un contexto en el que los ataques de los colonos de Israel contra las aldeas palestinas han aumentado de forma drástica desde principios de año, según cifras de las Naciones Unidas.

El ejército israelí dijo que recibió informes de que unos civiles israelíes que realizaban una excursión por la zona habían sido atacados cerca de la aldea, en la denominada Zona A de Cisjordania. La zona se encuentra bajo el control civil y de seguridad de la Autoridad Palestina y los israelíes tienen oficialmente prohibido el acceso.

El ejército afirmó que un palestino arrebató un arma a un miliatar israelí del asentamiento cercano de Havat Gilad y abrió fuego, hiriendo a varios israelíes antes de ser abatido. Según el ejército, cuatro palestinos perdieron la vida.

Las autoridades palestinas locales dijeron que un numeroso grupo de colonos israelíes intentó irrumpir en dos viviendas y que los habitantes del pueblo se habían enfrentado a ellos.

Las tropas israelíes establecieron controles de carretera en los alrededores de Tal y Nablús y afirmaron que estaban persiguiendo a los implicados en el incidente. El ejército declaró que se estaba preparando para "una amplia actividad operativa antiterrorista en el sector".

El ministro de Hacienda de línea dura, Bezalel Smotrich, afirmó que las aldeas palestinas cercanas deberían ser evacuadas de sus habitantes y que deberían construirse nuevos asentamientos para garantizar la seguridad.

"Esta es nuestra respuesta sionista adecuada a los terroristas y al terrorismo, así como al deseo de socavar nuestro control sobre las zonas de nuestro país", afirmó en un comunicado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que había llevado a cabo una evaluación de seguridad sobre el incidente, junto con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor del ejército.

A tres meses de que los israelíes acudan a las urnas, el Gobierno procolonos de Netanyahu ha intensificado los preparativos para ampliar los asentamientos en Cisjordania, territorio que Israel ocupa desde la guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos consideran esta zona parte de su Estado, junto con Gaza, con Jerusalén Este como capital.