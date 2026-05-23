Muere hombre que disparó frente a la Casa Blanca tras enfrentamiento con agentes: medios

Un hombre que abrió fuego el sábado contra agentes del Servicio Secreto frente a la Casa Blanca murió tras recibir disparos, informó la agencia en un comunicado citado por medios estadunidenses.

Un transeúnte fue herido durante el intercambio de disparos, añadió el Servicio Secreto, sin ofrecer más detalles.

El atacante disparó contra unos agentes en un puesto de control de seguridad cerca de la Casa Blanca, y "los agentes del Servicio Secreto respondieron, impactando al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde murió posteriormente", señaló el comunicado.

El sospechoso fue identificado como una persona con trastornos emocionales, dijo el funcionario, y añadió que anteriormente se le había dictado una "orden de alejamiento".

Anteriormente, el Servicio Secreto de Estados Unidos dijo que estaba investigando el incidente y el director del FBI, Kash Patel, afirmó que su agencia estaba colaborando en la investigación.

Testigos describieron escenas de caos y personas corriendo por la zona. AFP

Testigos confirmaron las detonaciones

El turista canadiense Reid Adrian contó que se encontraba en la zona cuando se escucharon "probablemente entre 20 y 25 ruidos que sonaban como fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr".

Los periodistas que estaban en el Jardín Norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron en X que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa.

La corresponsal de ABC News Selina Wang estaba grabando un video para las redes sociales cuando estallaron los aparentes disparos, captando el sonido de los tiros mientras se lanzaba al suelo.

"Sonaron como decenas de disparos", dijo en X.

Un portavoz del Servicio Secreto dijo a la AFP en un mensaje de texto que el organismo aún estaba recopilando información sobre el incidente.

Con información de AFP.