Amplio operativo policial rodea la Casa Blanca tras reportes de disparos

Agentes de policía y fuerzas de seguridad fueron movilizados el sábado a la zona que rodea la Casa Blanca tras reportes de disparos, informaron periodistas de la AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la Casa Blanca en ese momento mientras intentaba negociar un acuerdo con Irán.

La policía acordonó el acceso a la Casa Blanca y tropas de la Guardia Nacional impidieron a un reportero de la AFP entrar en la zona del centro de Washington.

El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto en la respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca", dijo en X el director del FBI, Kash Patel.

El turista canadiense Reid Adrian contó a la AFP que se encontraba en la zona cuando se escucharon "probablemente entre 20 y 25 ruidos que sonaban como fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr".

El Servicio Secreto informó que continúa recopilando información sobre el caso. AFP

Los periodistas que estaban en el Jardín Norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron en X que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa.

La corresponsal de ABC News Selina Wang estaba grabando un video para las redes sociales cuando estallaron los aparentes disparos, captando el sonido de los tiros mientras se lanzaba al suelo.

"Sonaron como decenas de disparos", dijo en X.

Un portavoz del Servicio Secreto dijo a la AFP en un mensaje de texto que el organismo aún estaba recopilando información sobre el incidente.

Con información de AFP.