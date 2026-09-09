Bien dicen que cuando te toca, te toca. Y esta trágica historia lo confirma.

Un motociclista de 67 años murió en Vietnam luego de que un árbol que estaba siendo talado frente a una vivienda se desplomara sobre él mientras circulaba por la carretera provincial 511, en la zona de Hiền Tây, comuna de Quảng Bình, provincia de Thanh Hóa.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:20 horas del 9 de septiembre. El hombre, identificado como Lê Đình Thành, circulaba en motocicleta cuando el árbol cayó hacia la carretera y lo golpeó junto con su vehículo. El árbol cayó hacia la carretera

De acuerdo con reportes de medios locales, el árbol era un ejemplar de xà cừ, de aproximadamente 60 centímetros de diámetro y entre siete y ocho metros de altura. El ejemplar estaba seco y los propietarios de una vivienda contrataron a un hombre para retirarlo.

El trabajador, identificado como Nguyễn Quang Thọ, de 43 años, utilizaba una motosierra para cortar el árbol cuando el tronco comenzó a desplomarse hacia la carretera.

En ese momento, Lê Đình Thành transitaba por el lugar. El motociclista no logró evitar el árbol.

Las ramas y parte del tronco cayeron sobre él y la motocicleta, provocándole lesiones de gravedad.

Personas que se encontraban en la zona acudieron para auxiliarlo y posteriormente fue trasladado a un centro de salud cercano. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, murió. Una cámara registró el momento del impacto

Reproducir Motociclista muere aplastado por árbol que estaban talando en carretera de Vietnam

Una cámara instalada en un vehículo que circulaba por la zona registró el momento en que el árbol cayó sobre la carretera.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del accidente y establecer si se cumplieron las medidas de seguridad necesarias durante la tala.

Uno de los puntos que analiza la policía es la colocación de advertencias para los conductores y motociclistas que transitaban por la carretera mientras se realizaban los trabajos.

Autoridades investigan posibles responsabilidades

El hombre que estaba talando el árbol fue citado por las autoridades para rendir declaración. Los propietarios de la vivienda que contrataron el servicio también fueron llamados como parte de las investigaciones.

La policía analiza si existió negligencia durante el derribo del árbol y determinará, con base en los peritajes, si existe alguna responsabilidad penal por la muerte del motociclista.

El caso continúa bajo investigación en Vietnam.