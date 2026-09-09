Guerra en Irán se recrudece y dispara el barril de petróleo sobre 100 dólares

Irán aseguró el miércoles que atacó más de una decena de embarcaciones que intentaban cruzar el estratégico estrecho de Ormuz, en una escalada que disparó los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril por primera vez desde julio.

Teherán dijo que llevó a cabo esta ofensiva en represalia por la pérdida de cinco petroleros iraníes en bombardeos del ejército de Estados Unidos la víspera.

La escalada de las últimas horas empujó este miércoles los precios del barril de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, a 101.21 dólares.

Ambos países siguen enfrascados en la guerra que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La república islámica mantiene el férreo control sobre el estrecho de Ormuz y Washington su contrabloqueo de los puertos iraníes.

Las acciones agresivas de Estados Unidos contra buques comerciales iraníes (...) constituyen una amenaza manifiesta para la paz y la seguridad regionales e internacionales", declaró la diplomacia iraní, que justificó sus acciones invocando el "derecho a la legítima defensa".

Los Guardianes de la Revolución, la poderosa fuerza militar iraní, afirmaron haber atacado en la región del Golfo a dos embarcaciones estadounidenses, ocho petroleros y otros diez buques que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz.

Nueva escalada

La agencia marítima británica UKMTO reportó varios buques mercantes en llamas, pero no indicó si había víctimas.

Para el mercado petrolero, se trata de "una nueva escalada", explicó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Antes de la guerra, el tránsito por el estrecho de Ormuz era libre. Ahora, Teherán exige que embarcaciones soliciten permiso para cruzarlo, algo que rechazan Washington y varios países de la región.

Los Guardianes de la Revolución también anunciaron una nueva "zona de exclusión" cerca del estrecho de Ormuz que cubrirá partes del golfo de Omán y hasta del mar Arábigo.

"Si un navío entra en esta zona sin coordinación previa, será objeto de nuestras sanciones", declaró a la televisión estatal el portavoz del ejército ideológico iraní, Hosein Mohebi, sin precisar cuáles serán las sanciones.

Este cuerpo también reivindicó ataques contra una base estadunidense en Jordania. El ejército jordano dijo que interceptó 18 misiles.

Los nuevos ataques iraníes se produjeron luego de que el ejército de Washington anunciara el martes la destrucción de cinco buques petroleros iraníes en represalia por recientes ataques de Teherán contra un navío militar de Estados Unidos.

En su comunicado del miércoles, los Guardianes de la Revolución confirmaron que perdieron cinco petroleros. Por la noche, la televisión estatal iraní reportó una explosión de origen desconocido en el sur del país, cerca del estrecho.

Teherán se mantiene firme y detalla sus exigencias

Los Guardianes de la Revolución afirmaron el miércoles que la guerra con Estados Unidos podría terminar si Washington acepta varias exigencias iraníes, entre ellas el fin de las amenazas contra Teherán, la liberación de 24 mil millones de dólares en activos congelados y el cese de cualquier injerencia en sus programas nuclear y balístico.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el miércoles que cree que la guerra con Irán terminará "inmediatamente" después de las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones" porque Irán "ya no puede resistir más", dijo Trump a periodistas.

La cuestión nuclear sigue siendo uno de los principales focos de tensión entre Irán y las potencias occidentales.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), radicado en Washington, aseguró que Irán ha acelerado este año el ritmo de construcción en un supuesto sitio nuclear subterráneo, según un examen de imágenes satelitales publicado por analistas estadounidenses el miércoles.

En Viena, el Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) votó a favor de remitir a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU por el "incumplimiento" de sus obligaciones nucleares, informaron a la AFP dos fuentes diplomáticas.

El memorando de entendimiento firmado en junio entre Irán y Estados Unidos con el objetivo de poner fin al conflicto en Oriente Medio saltó por los aires en julio y, desde entonces, las negociaciones están estancadas.

En este contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró el miércoles que la república islámica está cerca del colapso. La "tarea central" es "derrocar" al régimen en Irán, aseguró Netanyahu. "No es imposible. Está al alcance de la mano", insistió.