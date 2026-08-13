Motociclista muere tras riña con guardia de seguridad en plaza comercial de Ecatepec

La tarde de este jueves 13 de agosto, un motociclista murió luego de una discusión con un guardia de seguridad privada dentro del estacionamiento de Gran Patio Ecatepec, sobre la carretera México-Tepexpan en el municipio conurbado de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con los primeros testimonios, todo habría comenzado por el lugar donde el motociclista dejó estacionada su unidad, al parecer era un lugar prohibido. La discusión terminó en una riña con el elemento de seguridad privada de la plaza.

Sobre la forma en que murió la víctima hay versiones distintas. Algunos testigos aseguran que el guardia sacó un arma durante el pleito; otra versión señala que lo sometió con una llamada “llave china”, provocándole asfixia hasta que se desvaneció y una más, que le dijeron a la familia es que el hombre sufrió un infarto.

Al lugar llegaron policías y servicios de emergencia, pero el motociclista ya no pudo ser salvado.

El guardia señalado como probable responsable fue detenido por policías municipales y quedó a disposición de las autoridades, que ahora deberán esclarecer exactamente qué pasó y determinar la causa de la muerte.

La motocicleta involucrada permanece en el estacionamiento mientras se realizan las diligencias.

Tras lo ocurrido, algunos testigos señalaron que ya existían quejas y denuncias previas contra personal de seguridad y del estacionamiento de este centro comercial, los cuales al parecer son prepotentes y agresivos.