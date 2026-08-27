Motociclista fallece tras choque en autopista México-Puebla

Un motociclista murió esta mañana en el kilómetro 23 de la autopista México-Puebla, luego de ser impactado mientras circulaba en el bloque central por una camioneta de redilas.

Elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) fueron alertados y atendieron la emergencia; sin embargo, no se pudo hacer nada por el motociclista, que, a causa del impacto, perdió la vida de manera instantánea.

El área fue acordonada y se espera la llegada de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEM), para que tomen conocimiento del hecho, se inicie la carpeta de investigación y se trasladen el cuerpo a la agencia del Ministerio Público correspondiente.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

El hombre que conducía una motocicleta 250cc, con placas 5058T8 del Estado de México, fue identificado como Edgar David de 39 años de edad, con residencia en el municipio de Chalco.

Debido a la reducción de carriles, la vialidad se ve afectada para los usuarios de la autopista que transitan de la Ciudad de México hacia la zona de Chalco o Ixtapaluca.

Pese a que el incidente se registró a las 11 de la mañana, hasta las 15:00 horas no se había presentado personal de la FGJEM.