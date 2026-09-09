Retiran suplementos para hombres vinculados a riesgo de infarto por yohimbina

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una nueva alerta luego de que la empresa SUPPLX.com anunciara el retiro voluntario a nivel nacional de dos suplementos comercializados para hombres. La medida afecta a los productos Business Pill y Branch Manager for Men, después de que análisis de laboratorio detectaran una sustancia no declarada en sus etiquetas.

De acuerdo con el aviso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), las pruebas confirmaron la presencia de yohimbina en ambos productos, en niveles considerados peligrosamente altos. La dependencia advirtió que las personas que tengan alguno de estos suplementos deben suspender de inmediato su consumo.

El retiro fue anunciado por la compañía el 3 de septiembre y publicado por la FDA un día después. La empresa, con sede en Grant-Valkaria, Florida, informó que la medida comprende todos los lotes y fechas de caducidad de los productos distribuidos entre el 16 de septiembre de 2023 y el 11 de junio de 2026.

¿Qué suplementos para hombres están siendo retirados?

Los productos incluidos en la alerta se vendían como suplementos dietéticos destinados a mejorar el desempeño masculino, a través del sitio web de la empresa. Se empacaban individualmente en blísteres con una cápsula, que después se colocaban en cajas de 24 unidades.

Para identificar los productos, los consumidores pueden revisar el reverso del empaque: en Business Pill, los datos aparecen en la esquina superior derecha, mientras que en Branch Manager for Men se encuentran encima del código de barras.

La compañía aclaró que ningún otro producto forma parte de este retiro y comenzó a contactar directamente a los clientes afectados. Las autoridades recomendaron no continuar utilizando las cápsulas y desechar cualquier producto restante.

Los riesgos de la yohimbina detectada por la FDA

La yohimbina es un alcaloide de origen vegetal que ha sido utilizado en formulaciones médicas y estudiado por sus efectos sobre el flujo sanguíneo. Su consumo en cantidades elevadas puede representar un riesgo importante para la salud, especialmente cuando la persona desconoce que la sustancia se encuentra dentro de un producto.

Entre los efectos más graves señalados por la FDA se encuentran hipertensión severa, aumento acelerado de la frecuencia cardiaca, arritmias e infarto de miocardio.

El peligro puede incrementarse si el consumidor utiliza al mismo tiempo otros estimulantes, como cafeína o efedrina, medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, inhibidores de la monoaminooxidasa o ciertos antidepresivos. En personas con esquizofrenia, la sustancia puede además provocar manía o psicosis.

Las dosis elevadas también pueden causar náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal, además de alteraciones neurológicas o psiquiátricas como ansiedad, insomnio, desorientación, temblores y convulsiones. La FDA advierte que se han registrado casos de muerte relacionados con sobredosis graves de esta sustancia.