Misil iraní impacta Dimona, ciudad con instalación nuclear en Israel

El ejército israelí informó que un misil iraní impactó el sábado en la ciudad de Dimona, en el sur de Israel, donde se encuentra una instalación nuclear, después de que los socorristas dieran cuenta de 39 heridos por metralla.

Contactado tras la difusión en las redes sociales de imágenes en las que se veía una bola de fuego estrellándose contra el suelo, el ejército dijo que se trataba de un "impacto directo de un misil contra un edificio".

La televisión estatal iraní afirmó que un bombardeo con misiles contra la ciudad israelí de Dimona, que alberga una instalación nuclear, constituía una "respuesta" a un ataque israelí anterior contra su sitio nuclear de Natanz.

La organización iraní de energía atómica había indicado horas antes que el "complejo de enriquecimiento de Natanz fue blanco de un ataque esta mañana" pero que no se detectó "ninguna fuga de materiales radiactivos", según un comunicado difundido por medios locales.

El bombardeo en Dimona hirió a al menos 39 personas, según los servicios de emergencias de Israel.

No se han detectado fugas radiactivas tras el impacto, según autoridades. REUTERS

Israel mantiene una política de "ambigüedad estratégica", por la que no confirma ni desmiente la posesión de armas nucleares. Sin embargo, informes extraoficiales de distintas naciones, como la propia inteligencia iraní, afirman que posee al menos 90 bombas nucleares ilegales.

Oficialmente la planta de Dimona, en el desierto de Néguev, es un centro de investigación nuclear. Según la prensa extranjera, ha participado en la fabricación de armas atómicas durante las últimas décadas.

Los socorristas de Magen David Adom afirmaron que sus equipos atendieron a 39 personas en varios lugares, incluido un niño de 10 años en estado grave.

La organización, el equivalente israelí de la Cruz Roja, publicó un video de un edificio residencial en llamas en la ciudad.

"Hubo destrozos extensos y caos", contó la socorrista Karmel Cohen en un comunicado.

La policía israelí publicó fotos de agentes en un edificio con un gran agujero en la pared.

Las televisiones israelíes mostraron imágenes de un edificio con la fachada en gran parte destruida, agujereada y marcada por esquirlas, en una zona urbana.

Horas antes, Irán acusó a Estados Unidos y a Israel de haber atacado el complejo nuclear de Natanz, equipado con centrifugadoras subterráneas capaces de enriquecer uranio para el polémico programa nuclear iraní.

Con información de AFP.