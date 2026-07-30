Milei anuncia reforma para impedir que el Banco Central financie al Estado argentino

El presidente de Argentina, Javier Milei, presentó un paquete de reformas económicas que busca reforzar la independencia del Banco Central, impedir que la entidad financie al Estado y establecer un mecanismo de "shutdown" o cierre parcial del gobierno en caso de que el país registre un déficit fiscal prolongado.

Las iniciativas fueron anunciadas este jueves durante un mensaje televisado y forman parte de la estrategia del mandatario para conseguir el equilibrio de las cuentas públicas y mantener el combate contra la inflación, uno de los principales ejes de su administración.

Los proyectos deberán ser enviados al Congreso argentino para su discusión y eventual aprobación antes de entrar en vigor.

Restringir financiamiento al Estado

La principal reforma presentada por el mandatario modifica la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para prohibir que la institución financie al Gobierno nacional o a las provincias mediante emisión monetaria.

Según explicó Milei, el objetivo es devolver al banco central su función principal: preservar el valor de la moneda y evitar que vuelva a utilizarse para cubrir el gasto público.

La reforma de la carta orgánica viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la política", señaló Milei en un mensaje grabado de televisión.

El presidente aseguró que la nueva legislación hará mucho más difícil remover a sus autoridades.

"La misión central del banco central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda. La inflación es un fenómeno monetario", añadió.

Durante su discurso, Milei reiteró sus críticas a gobiernos anteriores y afirmó que el Banco Central fue utilizado durante años con fines políticos.

"El Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política", dijo el mandatario.

La reforma busca blindar al presidente del Banco Central y al directorio frente a presiones políticas, fortaleciendo la independencia institucional del organismo.

El Gobierno plantea un "shutdown" si persiste el déficit fiscal

Además de los cambios al Banco Central, Milei anunció una iniciativa para impedir que Argentina opere durante periodos prolongados con déficit fiscal.

El proyecto establece que, si durante varios meses consecutivos las cuentas públicas permanecen en números rojos, el Congreso contará con un plazo limitado para restablecer el equilibrio presupuestario. Si no lo consigue, se activará automáticamente un mecanismo similar al "shutdown" que existe en Estados Unidos.

Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown", explicó Milei.

De acuerdo con el mandatario, durante ese periodo se suspenderán las actividades consideradas no esenciales del Estado, se congelarán nuevos gastos y no podrán adjudicarse contratos públicos.

Asimismo, aseguró que tanto los legisladores como los principales funcionarios del Poder Ejecutivo dejarán de recibir su salario mientras permanezca vigente el cierre parcial de la administración.

El mandatario también anunció que enviará al Congreso una reforma para profundizar la liberalización del mercado de capitales y otra destinada a transformar el mercado de seguros.

Los anuncios se realizaron dos días después de la visita a Buenos Aires de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien destacó los avances logrados por Argentina en materia de estabilidad macroeconómica y financiera desde la llegada de Milei al poder.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que durante esa reunión el presidente explicó los alcances de la reforma del Banco Central y aseguró que la titular del FMI recibió favorablemente la propuesta.

Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, Milei ha impulsado un fuerte ajuste fiscal que permitió reducir la inflación interanual desde el 161 por ciento registrado al inicio de su gobierno hasta el 33.5 por ciento actual, aunque las medidas también han impactado en el empleo, la actividad industrial y el consumo.