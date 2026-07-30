Milei expulsará extranjeros por críticas; señala a México y Brasil de operación “anti-Argentina”

El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto que prohíbe la entrada al país de extranjeros que hayan “agraviado a los argentinos” y habilita su expulsión si ya se encuentran en territorio nacional. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Migraciones e incorpora nuevas causales para denegar el ingreso y cancelar residencias previamente otorgadas.

El Gobierno justificó la decisión en el aumento de “mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”.

Según el texto, estas conductas representan “un riesgo para todos los argentinos” y afectan la convivencia y la paz social. Sin embargo, el decreto aclara que no se aplicará a expresiones de disenso ideológico o crítica política, académica o ciudadana, consideradas un legítimo ejercicio de derechos constitucionales.

Horas antes de la publicación, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que subrayó que “la defensa de la nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable”. El mensaje concluyó con una advertencia: “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

La medida se enmarca en las denuncias del Ejecutivo sobre una supuesta “campaña anti-Argentina” tras la final del Mundial de Fútbol 2026, en la que la selección cayó frente a España.

Milei aseguró que el Gobierno de Brasil financió parte de esa campaña, con apoyo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, negó cualquier participación de su Gobierno.

El canciller argentino, Pablo Quirno, señaló como parte de esa campaña publicaciones de figuras públicas como la cantante española Rosalía, que llegó a Buenos Aires para iniciar una serie de conciertos, y los actores Samuel L. Jackson y Javier Bardem. Las críticas viralizadas en redes sociales apuntaban a supuestas ayudas arbitrales a Argentina durante el Mundial y a acusaciones de racismo.