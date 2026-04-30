Milei asiste a ejercicio militar con EU a bordo del portaaviones USS Nimitz

El presidente argentino, Javier Milei, asistió este jueves a una jornada de las actividades militares conjuntas con Estados Unidos a bordo de un portaviones de ese país en aguas del Atlántico Sur, en una nueva señal de acercamiento de su gobierno a Washington.

Milei visitó el portaviones USS Nimitz de la Marina estadounidense junto a su ministro de Defensa, Carlos Presti, y autoridades militares "en un ejercicio que fortalece la cooperación, la interoperabilidad y el trabajo conjunto" de ambos países, informó la cartera de Defensa en X.

El gobierno compartió fotos que muestran a Milei y su hermana Karina junto al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, a bordo de la nave de 333 metros de eslora y casi 77 metros de ancho máximo.

La presencia del presidente Milei nos recuerda que estamos en una nueva era de relación bilateral, avanzando más allá de la mera cooperación hacia una alineación estratégica profunda", dijo el embajador en un comunicado.

Los ejercicios conjuntos se desarrollan en la zona económica exclusiva argentina en ocasión del tránsito del USS Nimitz y el destructor USS Gridley, según lo dispuesto por decreto por Milei.

La presencia de Milei refleja una alineación estratégica más profunda con Washington. AFP

Los entrenamientos se realizan en el marco del llamado Passing Exercise (Passex) 2026 un ejercicio que aprovecha el paso de una o más unidades de guerra extranjeras por el litoral marítimo argentino.

El gobierno de Milei también autorizó el ingreso a territorio argentino de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para el ejercicio conjunto 'Daga Atlántica', un adiestramiento que comenzó el 21 de abril y se extenderá hasta el 12 de junio.

Alineación con Estados Unidos

Desde su llegada al poder, Javier Milei ha impulsado un giro marcado en la política exterior argentina hacia una relación más estrecha con Estados Unidos. El mandatario ha definido públicamente a Washington como su principal aliado geopolítico, alineándose también con posiciones de seguridad y defensa promovidas por la Casa Blanca.

Este cambio contrasta con etapas previas de mayor autonomía regional y se ha traducido en una cooperación más activa en foros internacionales y en el respaldo a iniciativas estratégicas estadounidenses.

El acercamiento también se ha reflejado en el ámbito castrense, donde Argentina ha intensificado ejercicios conjuntos, acuerdos de capacitación y compras de equipamiento militar.

La participación en maniobras como las realizadas con el portaaviones USS Nimitz forma parte de una estrategia para modernizar las Fuerzas Armadas argentinas y mejorar su interoperabilidad con aliados occidentales.

Argentina autorizó el ingreso de personal militar estadounidense para ejercicios en su territorio. AFP

Analistas señalan que este tipo de ejercicios no solo tienen un componente técnico, sino también un fuerte valor simbólico en términos de alineamiento político y posicionamiento regional.

El respaldo de Milei a la política de defensa estadounidense se produce en un contexto de creciente competencia global, donde América Latina adquiere relevancia estratégica frente a la influencia de actores como China.

Washington ha buscado reforzar su presencia militar y cooperación en la región, y Argentina aparece como un socio clave en el Atlántico Sur.

Sin embargo, este alineamiento ha generado debate interno, con sectores que advierten sobre una posible pérdida de autonomía en política exterior y el riesgo de involucrarse en dinámicas de seguridad definidas por intereses externos.