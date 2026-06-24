Esperanza contra el ébola: OMS probará dos tratamientos para frenar la enfermedad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la próxima semana comenzará en la República Democrática del Congo (RDC) un ensayo clínico para analizar la efectividad de dos tratamientos contra el ébola, una investigación que se desarrollará en una de las zonas más afectadas por el actual brote.

El estudio tendrá lugar en la provincia de Ituri, considerada el epicentro de la epidemia, y podría incluir entre 500 y mil participantes, una cifra que dependerá de la respuesta y eficacia que demuestren los tratamientos evaluados, de acuerdo con información proporcionada por la OMS.

El brote también ha alcanzado a Uganda, aunque en menor proporción. La epidemia está relacionada con una variante poco común del virus del ébola conocida como Bundibugyo, para la cual actualmente no existe una vacuna disponible ni un tratamiento específico aprobado.

"Los preparativos han terminado para un ensayo clínico sobre dos tratamientos, que debería comenzar en la RDC la próxima semana", anunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa.

Medicamentos que serán probados contra el ébola

Ensayo clínico con dos tratamientos contra el ébola. Especial

El funcionario detalló que los medicamentos que serán estudiados son el anticuerpo monoclonal MBP134 y el antiviral remdesivir.

El objetivo de la investigación será determinar si ambos tratamientos pueden ayudar a disminuir la mortalidad entre los pacientes infectados con la enfermedad provocada por el virus Bundibugyo, ya sea cuando se administren de manera individual o en combinación.

Adhanom Ghebreyesus explicó que el ensayo estará coordinado por "un consorcio" integrado por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la República Democrática del Congo, la organización humanitaria Alima, la Universidad de Oxford y la propia OMS.

De acuerdo con los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, la RDC acumula 1,094 casos de ébola, de los cuales 277 personas han fallecido, lo que representa una tasa de letalidad del 25%.

Sin embargo, especialistas advierten que la cifra real de afectados podría ser mayor, debido a que el brote se desarrolla en zonas alejadas y con dificultades de acceso, además de estar impactadas por la presencia y violencia de grupos armados, factores que complican la detección y registro de nuevos casos.

Primer caso de ébola en Francia

Ensayo clínico con dos tratamientos contra el ébola. Especial

Francia confirmó este miércoles la detección del primer caso de ébola dentro de su territorio, correspondiente a un médico que regresó recientemente de la República Democrática del Congo.

El Ministerio de Sanidad francés informó mediante un comunicado que "confirma hoy la identificación de un primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola en el territorio nacional". La dependencia precisó a la agencia AFP que el contagio fue detectado en la Francia continental.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el paciente presenta una carga viral "muy débil". Tras la confirmación del caso, la OMS señaló que el nivel de riesgo para la salud pública permanece "bajo" tanto a nivel global como en Francia.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó ante periodistas que este caso "recuerda los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de primera línea", quienes participan en labores médicas y humanitarias en zonas afectadas por la enfermedad.

El paciente pertenece a la organización no gubernamental Alima, según informó la propia institución. El médico regresó a Francia en un vuelo comercial de Air France procedente de Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo.

La aerolínea confirmó que "un cliente que viajaba a bordo del vuelo AF736 Kinshasa–París-Charles de Gaulle fue atendido por los servicios médicos tras su llegada" el 23 de junio de 2026. Además, Air France indicó que entregó a las autoridades la lista de pasajeros que viajaron en ese vuelo.

Según el Ministerio francés de Sanidad, al inicio el paciente únicamente presentaba dolor de cabeza; sin embargo, su estado de salud "empeoró ligeramente durante el vuelo" y, una vez que el avión aterrizó en París, recibió atención médica.

Este representa el primer caso de ébola diagnosticado directamente en Francia. Durante la epidemia registrada en África occidental en 2014, dos pacientes fueron recibidos en territorio francés, aunque ambos habían sido identificados y diagnosticados fuera del país.

El médico infectado regresó de la República Democrática del Congo, nación que actualmente enfrenta un importante brote de ébola, una enfermedad que puede provocar fiebre hemorrágica y que en numerosos casos resulta mortal.

El caso registrado en Francia es el primero detectado fuera de África relacionado con esta epidemia.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) también estimó que el riesgo de infección continúa siendo bajo para los habitantes de Europa y para los viajeros que se desplazan a zonas donde existe circulación activa del virus, recordó el Ministerio francés de Sanidad.