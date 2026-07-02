República Democrática del Congo inicia ensayo clínico de tratamientos contra variante del ébola

La República Democrática del Congo (RDC) comenzó este jueves el ensayo de dos posibles tratamientos contra la variante Bundibugyo del virus del ébola, responsable de un brote que continúa expandiéndose en el país, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Hoy comenzó el ensayo clínico de dos tratamientos, con la inclusión del primer paciente”, declaró a la prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El estudio, denominado PARTNERS, evaluará el anticuerpo monoclonal MBP134 y el antiviral remdesivir, tanto de manera individual como en combinación. El ensayo está coordinado por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC, con el apoyo de una coalición de socios internacionales, entre ellos la OMS.

Tedros subrayó que los pacientes que participen recibirán cuidados de apoyo completos y un seguimiento estrecho, y añadió que se trabaja para garantizarles acceso a estos medicamentos si demuestran ser seguros y eficaces.

La OMS también concedió una autorización de uso de emergencia al primer test de diagnóstico molecular específico para el virus Bundibugyo, para el cual no existe ni vacuna ni tratamiento.

Desde que este decimoséptimo brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo, las autoridades han registrado 1,406 casos y 438 muertes, lo que representa una tasa de letalidad del 31.2%. En las últimas dos semanas se ha confirmado una media de 38 nuevos casos por día.

Diez laboratorios pueden ahora detectar el virus, y según Tedros, el seguimiento de contactos ha mejorado: cuatro de cada cinco contactos ya han sido rastreados, aunque aún quedan muchos por identificar.

Las capacidades de atención se han reforzado con 650 camas disponibles en 22 centros sanitarios, aunque cerca del 96% están actualmente ocupadas. Se están desplegando 300 camas adicionales para ampliar la respuesta.

Sin embargo, la OMS advirtió que la respuesta sanitaria enfrenta importantes desafíos, en particular la desconfianza y la violencia.

Esta semana, un centro de tratamiento del ébola en la provincia de Ituri fue atacado, causando la muerte de dos personas. Según Tedros, este tipo de incidentes ponen en peligro tanto a pacientes como a trabajadores sanitarios y dificultan los esfuerzos para frenar la transmisión del virus.

Con información de AFP.