Un migrante murió y otros 29 fueron detenidos en botes en el Pacífico

Autoridades federales informaron del fallecimiento por motivos naturales de un migrante que formaba parte de un grupo de 30 indocumentados que viajaban en dos botes cerca de las costas del Pacífico en California.

La Guardia Costera y la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) retuvieron un bote con 21 migrantes cerca de la isla San Clemente, unos cien kilómetros al oeste noroeste de San Diego.

CBP informó que del primer grupo se otorgaron servicios médicos a un hombre de 56 años. Fue transportado en helicóptero al Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles por un problema cardiorrespiratorio.

La misma agencia informó que el personal médico trató de ayudarlo, pero falleció en el hospital.

Luego el servicio de Guardacostas detuvo a nueve migrantes en un bote mediano, de unos 15 metros de eslora, frente a la costa de San Diego. Las autoridades no informaron un desglose de los migrantes detenidos por sexos ni nacionalidades.

En un comunicado, CBP dijo sobre el migrante fallecido que “durante el operativo de abordaje, los efectivos de la Guardia Costera localizaron a un hombre de 56 años que estaba inconsciente y comenzaron a practicarle la reanimación cardiopulmonar (RCP)”.

Se envió a un helicóptero MH-60 Jayhawk de la Estación Aérea de la Guardia Costera de Ventura para llevar a cabo una evacuación médica. La tripulación del helicóptero subió al paciente a bordo y continuó con la reanimación cardiopulmonar mientras lo transportaba al Centro Médico Ronald Reagan de la UCLA, en Los Ángeles”.

Agregó que “el personal del hospital logró restablecer el pulso del paciente, aunque posteriormente se confirmó su fallecimiento”.