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Alcalde de Guayaquil es condenado a 3 años por desacatar uso de grillete electrónico

     La Fiscalía de Ecuador informó que Aquiles Álvarez recibió una nueva condena por incumplir el uso del grillete electrónico mientras enfrenta otros procesos penales.

Por: Porfirio Escandón

Alcalde opositor de Ecuador sufre "tortura" y "crueldad" en cárcel de megaseguridad, dice su abogadoQuito, Ecuador11 de marzo de 2026 - 19:41 (UTC - 6)El detenido alcalde de Guayaquil y duro crítico del gobierno, Aquiles Álvarez, es víctima de "tortura" y "crueldad" en una cárcel de megaseguridad a la que fue trasladado mientras es indagado por supuestos actos de corrupción, dijo el miércoles a la AFP su abogado Ramiro García.Álvarez y dos hermanos empresarios fueron detenidos hace un mes por presunto lavado de activos y defraudación tributaria, en un caso derivado de otro juicio en marcha por un supuesto tráfico de combustible subsidiado cometido en 2023, antes de ser elegido alcalde.El perjuicio para el Estado se estima en 61,5 millones de dólares.Álvarez fue trasladado el domingo a la denominada penitenciaría del Encuentro, inaugurada en noviembre para líderes de organizaciones criminales y políticos condenados por corrupción.El presidente Daniel Noboa ha tildado de "criminal" a Álvarez y sostiene que esa cárcel "es donde más seguro va a estar" ante alertas sobre posibles atentados contra el alcalde.García considera que "la cárcel del Encuentro le permite al gobierno torturar psicológicamente y socialmente a los recluidos".Agregó que Álvarez, a quien visitó el martes, le comentó que sufre "aislamiento total" en una celda unipersonal y "sin posibilidad de salir al patio ni de tener cinco minutos de sol al día"."Se le ha quitado su biblia (...) se le ha rapado el pelo. Me cuenta que recibe tres comidas al día pero en diferentes horarios, y claro, como no tiene ni celular ni reloj ni nada, esa es la mejor forma de hacer que pierda la noción del tiempo", añadió en una entrevista telemática.El ministro de Interior, John Reimberg, indicó a periodistas que "el corte (de pelo) va porque va" en ese reclusorio.Además de la cabeza rapada, al estilo de los pandilleros que están en la megacárcel de El Salvador, García encontró a su defendido vestido con un uniforme color naranja en un locutorio dividido por un vidrio antibalas tras ser llevado esposado."Esto es lo que bajo estándares internacionales se denomina como trato inhumano o degradante", señaló el abogado y apuntó que son "temas de crueldad" y son "muy sintomáticos de un régimen con visos claros de autoritarismo".Álvarez, de 41 años y quien se considera un perseguido político, ganó la alcaldía del principal puerto y núcleo comercial de Ecuador en alianza con el movimiento Revolución Ciudadana del opositor exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), al que un tribunal electoral suspendió por nueve meses.Noboa "lo que quiere es eliminar del ajedrez político a su principal contendor", sostuvo García.sp/pld/lb
AFP

La justicia de Ecuador condenó el lunes a tres años de prisión al alcalde de Guayaquil por incumplir el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia, informó la Fiscalía.

Encarcelado desde febrero pasado, Aquiles Álvarez además enfrenta juicios por delincuencia organizada y venta ilegal de combustible. Duro crítico del presidente Daniel Noboa, el alcalde niega los cargos y asegura que se trata de una persecución política.

El tribunal "dicta sentencia condenatoria de 3 años de prisión contra Aquiles Á. H., por el delito de incumplimiento de #DecisionesLegítimas de autoridad competente", señaló la Fiscalía en su cuenta de X.

Álvarez estaba obligado a portar un grillete electrónico desde julio del año pasado, mientras enfrentaba en libertad su proceso por el presunto tráfico de combustible subsidiado en el caso denominado Triple A.

Sin embargo, en febrero, cuando fue detenido por presunta delincuencia organizada, las autoridades reportaron que el alcalde no estaba usando el dispositivo de vigilancia, lo que dio origen a un tercer juicio en su contra.

Por incumplir con el uso del grillete, Álvarez también deberá pagar una multa de unos 5 mil dólares y ofrecer disculpas públicas en un medio de comunicación.

El fin de semana, durante el juicio contra Álvarez por venta ilegal de combustible, la Fiscalía solicitó una pena de seis años de prisión.

El alcalde lleva seis meses detenido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, construida por el gobierno de Noboa para albergar a líderes de bandas criminales.

Álvarez ganó en 2023 la alcaldía de Guayaquil, el principal puerto comercial de Ecuador, en alianza con el movimiento Revolución Ciudadana, del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017).

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