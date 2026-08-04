Volcán de Fuego en Guatemala hace erupción; evacuaciones por alerta de “peligro”

Las autoridades de Guatemala declararon este lunes la alerta de "peligro", el segundo nivel más alto, debido a una fuerte erupción del volcán de Fuego, ubicado a unos 35 kilómetros de la capital, e iniciaron la evacuación de comunidades cercanas como medida preventiva.

El coloso, considerado el volcán más activo de Centroamérica, entró en fase eruptiva durante la mañana del lunes y, conforme avanzó el día, incrementó su intensidad con la expulsión de corrientes de lava y grandes columnas de gases y ceniza, lo que llevó a las autoridades a reforzar las acciones de vigilancia y prevención.

La estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró la alerta anaranjada a nivel nacional, previa a la roja, y trasladó a habitantes de dos aldeas hacia refugios habilitados en el centro del municipio de San Juan Alotenango.

Volcán de Fuego incrementa su actividad y provoca evacuaciones

Imágenes difundidas por los cuerpos de socorro mostraron las fuertes explosiones que iluminaban el cielo y teñían de rojo las nubes, así como los flujos de lava que descendían por las laderas del volcán de Fuego, de 3 mil 763 metros de altura.

Si se ordena una evacuación o las condiciones representan un riesgo para su vida, aplique el principio de la autoevacuación", pidió en un video difundido en redes sociales la vocera de Conred, Valeria Urizar.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó en un comunicado que el volcán "evoluciona hacia una fase más explosiva".

Ante ese escenario, el Insivumeh alertó sobre la posibilidad de deslaves de material volcánico ardiente en las laderas, con mayor riesgo para las comunidades ubicadas en los flancos oeste y sur del volcán.

Suspenden clases y cierran carretera por prevención

Como medida preventiva, el Ministerio de Educación ordenó la suspensión de clases presenciales en comunidades de dos municipios cercanos al volcán.

Al mismo tiempo, la policía de tránsito cerró una carretera que rodea el macizo y comunica la costa sur con la ciudad colonial de Antigua, el principal destino turístico del país.

El Insivumeh indicó además que las columnas de ceniza superaban los 6 mil metros de altura y que ya se registraba caída de partículas en comunidades cercanas al volcán.

Hasta el momento, las autoridades descartaron afectaciones al Aeropuerto Internacional La Aurora.

El volcán de Fuego es uno de los más activos de Centroamérica

Una de las últimas fases eruptivas del volcán de Fuego ocurrió en febrero pasado, mientras que otra registrada en junio de 2025 obligó a evacuar a unas 800 personas.

El volcán de Fuego, ubicado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, es uno de los tres volcanes activos de Guatemala, junto con Pacaya, al sur, y Santiaguito, al oeste.

De acuerdo con los registros históricos, en 1932 una erupción del volcán de Fuego lanzó cenizas que llegaron hasta El Salvador, a 125 kilómetros de distancia, y Honduras, a 175 kilómetros.

*mcam