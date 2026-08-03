Un dron ucraniano derribado por las defensas antiaéreas rusas se estrelló el 3 de agosto de 2026 en una playa concurrida del balneario de Arjipki, en el distrito de Guelendzhik (región de Krasnodar, sur de Rusia), a orillas del mar Negro.

El incidente dejó un saldo de al menos seis a siete muertos (incluyendo tres niños) y entre 40 y 47 heridos, muchos de ellos en estado grave. Las autoridades rusas, como el gobernador Veniamin Kondrátiev y la portavoz María Zajárova, calificaron el ataque como una agresión deliberada contra civiles y una forma de terrorismo, atribuyéndolo al régimen de Kiev.

Las alarmas antiaéreas no sonaron, sorprendiendo a cientos de veraneantes.

Algunos medios sugieren que el objetivo real era un hotel de descanso para ingenieros de la industria militar rusa, aunque Rusia lo describe como un ataque a infraestructura civil.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado que sus ataques con drones buscan forzar a Rusia a detener los combates antes del invierno.